|Спорт
|30.11.2017 16:20
Волгоградские мальчишки выходят онлайн в мир большого футбола
Семилетний Глеб Чурюмов из волгоградской футбольной школы ЦСКА им. Леонида Слуцкого познакомился с вратарем российской сборной Игорем Акинфеевым. Звонок кумиру Глеб совершил с планшета, подаренного «МегаФоном», сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба компании. Быстрый 4G-интернет также предоставил оператор новых цифровых возможностей.
Онлайн-знакомству обычного волгоградского мальчишки с известным футболистом предшествовало заседание тренерского совета школы. Именно так каждый месяц здесь выбирают лучшего ученика, которому «МегаФон» дарит планшет и возможность пообщаться со звездами спорта. Критерии выбора – дисциплинированность, целеустремленность и, конечно, футбольный талант.
Глебу Чурюмову в этом отношении повезло: все эти качества у него есть с раннего детства. В первую спортивную секцию Глеб пошел уже в пять лет. Затем стал одним из воспитанников школы Леонида Слуцкого, где, как отмечают тренеры, показывает уровень «первой пятерки». За что и был признан лучшим в ноябре.
Первый выход в мир большого футбола Глеб Чурюмов и его товарищи совершили онлайн – быстрый 4G-интернет прямо в спортивном зале соединил волгоградских мальчишек с Игорем Акинфеевым. Он рассказал, что попал в российскую сборную, потому что упорно тренировался с пяти лет – как и Глеб. «Самое главное – это труд!», – подчеркнул Акинфеев и пожелал юным футболистам учиться на своих ошибках и никогда не сдаваться.
Будущий чемпион тоже упорно тренируется – практически каждый день, не расстается с мячом даже дома и… в телефоне. «У меня есть футбольная игра, теперь буду играть в нее и на новеньком планшете», – поделился Глеб.
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Длинное пальто, кеды, ослепительная, хотя и немного усталая улыбка, ведь в самолете попыталась хотя бы немного выспаться – вот такой...
|Спорт
|30.11.2017 17:08 (Обновлено: 30.11.2017 17:10)
В период с 1 по 20 декабря пройдет завершающий этап нанесения лакокрасочных покрытий на металлоконструкции "Волгоград Арены". Об этом, как передает ИА "Высота 102", сообщает сегодня генподрядчик АО "Стройтрансгаз". Волгоградцам и гостям города в этот период рекомендуется воздержаться от осуществления парковки транспортных средств рядом со стадионом в границах улиц Батальонная, Чуйкова, проспект им. В.И. Ленина, прилегающих к ним проездов, набережной им. 62 Армии, а также в районе строительства объездной (рокадной) дороги напротив стадиона. "В зависимости от метеоусловий возможен разлет частиц лакокрасочных материалов и их оседание за периметром строительной площадки", - говорится в сообщении. Компания приносит свои извинения жителям и гостям...
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|Общество
|30.11.2017 15:51
В городской клинической больнице №7 скончалась 74-летняя женщина, которая на прошлой неделе попала под колеса автобуса "Волгабас" маршрута №2 в Кировском районе Волгограда. Как сообщает ИА "Высота 102", в результате несчастного случая пенсионерка была госпитализирована с переломами ног. Врачи боролись за жизнь пациентки, но сегодня она умерла. Сотрудники МУП "ВПАТП №7" дважды сдавали кровь для пострадавшей, но спасти пожилую женщину не удалось. Коллектив муниципального предприятия выражает глубокие соболезнования родственникам женщины. Предприятие готово полностью взять на себя расходы по проведению похорон. Как ранее сообщало информагентство, ЧП произошло 22 ноября на улице Колосовой в Кировском районе. Водитель автобуса "Волгабас" высадил пассажиров на...
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|Экономика
|30.11.2017 15:20
Компания «Сады Придонья» подвела итоги сельскохозяйственного сезона и отметила День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Юбилейный для «Садов Придонья» год стал урожайным на рекордные результаты. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании, свыше 55 тысяч тонн яблок собрано в хозяйствах компании, заложено 907 га молодых садов, раскорчевано больше 300 га вышедших из эксплуатации садов, построено порядка 600 га капельного орошения. По словам исполнительного директора по сельскохозяйственному производству компании «Сады Придонья» Владимира Бредихина, такую масштабную работу в стране пока могут осуществлять только «Сады Придонья». «На сегодня у нас сформирован интенсивный сад, который в состоянии в...
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|Экология
|30.11.2017 15:04
Суд в Волгограде обязал Росприроднадзор заплатить 4,8 млн рублей за отказ в получении разрешительной документации
Арбитражный суд Волгоградской области постановил взыскать с территориального управления Росприроднадзора более 4,8 миллиона рублей за отказ крупному предприятию в получении разрешительной документации. Об этом ИА "Высота 102" сообщил заместитель Волгоградского межрайонного природоохранного прокурора Валентин Сердюков. В конце августа текущего года прокуратура сообщила о незаконном принятии руководством управления Росприроднадзора по Волгоградской области решения о неподтверждении исключения негативного воздействия на окружающую среду объекта размещения отходов – полигона захоронения отходов АО "Волжский трубный завод". В результате незаконных действий предприятие было вынуждено заплатить в бюджет государства почти 5 млн рублей за негативное воздействие на окружающую среду полигоном захоронения отходов. После вмешательства прокуратуры и внесенного...
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|От Сталинграда - до Великой Победы
|30.11.2017 14:27
Стоя аплодировали ветерану Михаилу Васильевичу Терещенко после его сегодняшней речи на открытии международной научно-практической конференции в музее-панораме «Сталинградская битва», сообщает ИА «Высота 102». 95-летний фронтовик - участник московского парада 1941 года, в приветственном слове зажигательно рассказал почти всю историю войны, без запинки назвал даты главных операций и буквально зарядил энергией представителей научного сообщества. «Вот так надо рассказывать историю Великой Отечественной войны нашим детям в школах. Мы должны сделать все возможное, чтобы на уроках, в учебниках истории войны было посвящено больше внимания, чем сегодня. Особенно Сталинградской битве», - сказал выступавший после ветерана Михаил Мягков - профессор МГИМО,...
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|Здравоохранение
|30.11.2017 13:44
В ближайшее время будет объявлена централизованная закупка новых комплектов одежды для сотрудников бригад «Скорой помощи». Как сообщает ИА «Высота 102», новую экипировку, как летнюю, так и зимнюю, примерят на себя все 1745 фельдшеров неотложек. Появятся на спецодежде медиков и новые гаджеты – видеорегистраторы, аналогичные тем, которыми оснащены полицейские. Всего на данные цели, как пояснил самим медикам сегодня в ходе выездного совещания на территории подстанции СМП №3 Центрального района, председатель комитета здравоохранения Волгоградской области Владимир Шкарин, из бюджета региона выделяется 25 млн рублей. О том, что работники бригад «Скорой помощи» давно нуждаются в новом обмундировании, они сами рассказали активистам...
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|Телеком
|30.11.2017 13:37
Вещание Телеканала Деда Мороза начнется 1 декабря – это будет уже пятый российский сезон канала, который круглосуточно помогает создавать новогоднее настроение. Как и ранее Телеканал Деда Мороза будет доступен эксклюзивно только абонентам «Интерактивного ТВ» компании «Ростелеком». Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе Ростелекома, у всех зрителей Телеканала Деда Мороза есть возможность получить замечательные новогодние подарки. На сайте www.dedmoroztv.com доступны тематические новогодние игры и другие активности, участвуя в которых можно зарабатывать баллы. В эфире телеканала будут появляться промо-коды, которые самые внимательные зрители могут вводить в специальное поле на странице сайта. Тем, кто соберет наибольшее количество баллов...
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|Общество
|30.11.2017 13:25
Госавтоинспекция Волгограда предупреждает о начале профилактических мероприятий по пресечению нарушений, связанных с управлением незарегистрированными транспортными средствами. Как сообщили ИА "Высота 102" в ОГИБДД УМВД России по г. Волгограду, рейды пройдут в целях реализации усиленных мер по обеспечению правопорядка и общественной безопасности, преступлений и противоправных действий в период подготовки и проведения ЧМ-2018. Согласно действующему законодательству, в течение 10 дней со дня приобретения авто его необходимо зарегистрировать в ГИБДД. В противном случае нарушителю грозят не только штрафы, но и лишение права управления транспортным средством, а также изъятие госномеров и свидетельства о регистрации автомобиля.
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|Происшествия
|30.11.2017 13:00
Дождь помешал 27-летнему жителю Ленинского района сжечь дом отца. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МВД, таким образом сын от первого брака, давно уже живущий отдельно, хотел отомстить отцу. Тот, вместе со своей супругой, хотел продать дом и переехать в другой город. После очередной ссоры, которая произошла 30 октября, молодой человек решил отомстить. Выпив спиртного, он взял бутылку с бензином и отправился к дому своего родителя. Мужчина попытался поджечь строение, но проливной дождь погасил пламя. Увидев дым, его отец выскочил наружу и остановил нетрезвого отпрыска. Теперь молодому...
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|Происшествия
|30.11.2017 12:56
Глава одного из сельских поселений Дубовского муниципального района стал фигурантом уголовного дела о незаконной продаже земельных участков. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник руководителя СУ СКР по Волгоградской области Наталия Куницкая, он подозревается в превышении должностных полномочий (ч.2 ст.286 УК РФ). По данным следствия, в апреле 2014 года чиновник путем предоставления недостоверных сведений в Росреестр без соблюдения предусмотренной законодательством процедуры незаконно включил 8,4 га земель сельскохозяйственного назначения в границы населенного пункта, что позволило ему в дальнейшем продать гражданам 12 участков, общей площадью 18 250 кв.м. При этом их стоимость была в сотни раз занижена. По предварительным подсчетам, в результате...
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|Расследования
|30.11.2017 12:25
Вступил в законную силу приговор в отношении волжанки, «заминировавшей» плотину ГЭС. Как сообщили ИА «Высота 102» в Волжском городском суде, в мае 2017 года волжанка, находясь в своей квартире, позвонила со своего мобильного телефона на телефон экстренной службы «112» и сообщила заведомо ложную информацию о готовящемся террористическом акте на плотине Волжской ГЭС. Как оказалось, в тот день женщина вместе с гражданским супругом употребляла спиртные напитки и решила развлечься, позвонив в службу спасения. Она сообщила, что якобы подслушала разговор о том, что на плотине ГЭС будет террористический акт. Когда оператор попросил ее представиться, она испугалась и сбросила вызов. В ходе судебного...
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|Расследования
|30.11.2017 11:49
Тракторозаводский районный суд вернул инвалиду третьей группы положенные компенсации. Об этом ИА “Высота 102” сообщили в пресс-службе суда. Волгоградцу, помимо инвалидности имеющему ветеранские льготы, полагалось 50%-ая компенсация расходов на оплату жилья и коммунальных услуг. Но у мужчины был трехмесячный долг по оплате за капремонт. Из-за этого в районном отделе соцзащиты в выплате денег ему отказали. Однако выяснилось, что квартира инвалиду не принадлежит. Несколько лет назад жилье у него похитил мошенник, который сейчас находится в федеральном розыске, а на квартиру наложен арест. Сам мужчина продолжает в ней жить вместе со своим несовершеннолетним ребенком. Учитывая, что инвалид хозяином квартиры не является, суд обязал...
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|Общество
|30.11.2017 11:42
В патовой ситуации оказались около пятидесяти жителей Волжского, которые много лет назад отказались от централизованного отопления и оборудовали свои квартиры автономными агрегатами. Как сообщили ИА «Высота 102» в Волжской городской думе, люди обратились за помощью к депутатам, чтобы повлиять на управляющие компании и поставщиков тепла. Еще в период 2001-2009 годов волжане, проживающие в старой части города, отказались от централизованного отопления своих квартир из-за еле теплых батарей. Тогда в администрации города им выдали разрешения на установку в квартирах индивидуальных газовых отопительных котлов. Но с июня 2017 года жильцы вдруг стали получать платежки с требованием оплаты за коммунальную услугу «отопление» в размере...
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|Общество
|30.11.2017 10:57
В Волгоградской области зафиксировано снижение смертности. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Росстат, так, в регионе за январь-октябрь 2017 года от различных заболеваний умерли 27956 человек, тогда как за аналогичный период прошлого года из жизни ушли 28745 человек. Количество умерших уменьшилось, таким образом, на 889 человек, а уровень смертности в целом составил 97,3% по отношению к прошлому году. Среди регионов ЮФО только в Калмыкии этот показатель превысил данные прошлого года – 103%, в остальных зафиксировано хоть и небольшое, но снижение уровня смертности. В Волгоградской области, в частности, стали меньше умирать от болезней органов кровообращения, органов дыхания,...
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|Политика
|30.11.2017 10:38
Фракция "Единой России" в Волгоградской гордуме сегодня единогласно исключила из своих рядов депутата Ольгу Толоконникову. Как сообщает ИА "Высота 102", причиной такого решения стало "неподобающее поведение" народной избранницы, которая, как выяснилось, является злостным должником. Депутата исключили с формулировкой "за несоблюдение требований положения о фракции" и действия, несовместимые со статусом члена фракции, дискредитирующие фракцию и партию. Толоконникова заседание фракции проигнорировала, хотя ее оповестили письменно и устно. Напомним, судебные приставы не первый год пытаются взыскать 1,7 млн рублей долгов с Толоконниковой, которая, к слову, является самой богатой в гордуме женщиной-депутатом. Согласно опубликованной декларации, она заработала в 2016 году...
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