Волгоградские мальчишки выходят онлайн в мир большого футбола









Семилетний Глеб Чурюмов из волгоградской футбольной школы ЦСКА им. Леонида Слуцкого познакомился с вратарем российской сборной Игорем Акинфеевым. Звонок кумиру Глеб совершил с планшета, подаренного «МегаФоном», сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба компании. Быстрый 4G-интернет также предоставил оператор новых цифровых возможностей.

Онлайн-знакомству обычного волгоградского мальчишки с известным футболистом предшествовало заседание тренерского совета школы. Именно так каждый месяц здесь выбирают лучшего ученика, которому «МегаФон» дарит планшет и возможность пообщаться со звездами спорта. Критерии выбора – дисциплинированность, целеустремленность и, конечно, футбольный талант.

Глебу Чурюмову в этом отношении повезло: все эти качества у него есть с раннего детства. В первую спортивную секцию Глеб пошел уже в пять лет. Затем стал одним из воспитанников школы Леонида Слуцкого, где, как отмечают тренеры, показывает уровень «первой пятерки». За что и был признан лучшим в ноябре.

Первый выход в мир большого футбола Глеб Чурюмов и его товарищи совершили онлайн – быстрый 4G-интернет прямо в спортивном зале соединил волгоградских мальчишек с Игорем Акинфеевым. Он рассказал, что попал в российскую сборную, потому что упорно тренировался с пяти лет – как и Глеб. «Самое главное – это труд!», – подчеркнул Акинфеев и пожелал юным футболистам учиться на своих ошибках и никогда не сдаваться.

Будущий чемпион тоже упорно тренируется – практически каждый день, не расстается с мячом даже дома и… в телефоне. «У меня есть футбольная игра, теперь буду играть в нее и на новеньком планшете», – поделился Глеб.



