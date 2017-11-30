В больнице Волгограда умерла пенсионерка, попавшая под колеса автобуса

В городской клинической больнице №7 скончалась 74-летняя женщина, которая на прошлой неделе попала под колеса автобуса "Волгабас" маршрута №2 в Кировском районе Волгограда. Как сообщает ИА "Высота 102", в результате несчастного случая пенсионерка была госпитализирована с переломами ног. Врачи боролись за жизнь пациентки, но сегодня она умерла. Сотрудники МУП "ВПАТП №7" дважды сдавали кровь для пострадавшей, но спасти пожилую женщину не удалось. Коллектив муниципального предприятия выражает глубокие соболезнования родственникам женщины. Предприятие готово полностью взять на себя расходы по проведению похорон.

Как ранее сообщало информагентство, ЧП произошло 22 ноября на улице Колосовой в Кировском районе. Водитель автобуса "Волгабас" высадил пассажиров на остановке "503-й квартал", затем закрыл двери и начал трогаться от остановки. В это время в заднюю дверь автобуса, которая неплотно закрылась, попыталась войти женщина, однако упала и попала под правое заднее колесо автобуса. Обстоятельства произошедшего устанавливают правоохранительные органы, им же предстоит определить степень вины персонала автотранспортного предприятия.



