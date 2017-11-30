В Волгограде 95-летний ветеран восхитил профессора МГИМО знанием истории









Стоя аплодировали ветерану Михаилу Васильевичу Терещенко после его сегодняшней речи на открытии международной научно-практической конференции в музее-панораме «Сталинградская битва», сообщает ИА «Высота 102». 95-летний фронтовик - участник московского парада 1941 года, в приветственном слове зажигательно рассказал почти всю историю войны, без запинки назвал даты главных операций и буквально зарядил энергией представителей научного сообщества. «Вот так надо рассказывать историю Великой Отечественной войны нашим детям в школах. Мы должны сделать все возможное, чтобы на уроках, в учебниках истории войны было посвящено больше внимания, чем сегодня. Особенно Сталинградской битве», - сказал выступавший после ветерана Михаил Мягков - профессор МГИМО, советник министра культуры РФ.

В Волгоград на научно-практическую конференцию «Сталинградская битва: значение последствия, память» приехали ученые - историки, исследователи, иностранные студенты московских ВУЗов - представители 16 стран, в том числе Германии.



