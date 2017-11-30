







Компания «Сады Придонья» подвела итоги сельскохозяйственного сезона и отметила День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Юбилейный для «Садов Придонья» год стал урожайным на рекордные результаты. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании, свыше 55 тысяч тонн яблок собрано в хозяйствах компании, заложено 907 га молодых садов, раскорчевано больше 300 га вышедших из эксплуатации садов, построено порядка 600 га капельного орошения. По словам исполнительного директора по сельскохозяйственному производству компании «Сады Придонья» Владимира Бредихина, такую масштабную работу в стране пока могут осуществлять только «Сады Придонья».

«На сегодня у нас сформирован интенсивный сад, который в состоянии в течение ближайших двух лет вывести нас на цифры 150 тыс. тонн, это как раз тот объем собственного сырья, который требуется на производство, – говорит Владимир Бредихин. – Очень важно, что на государственном уровне серьезно понимают, что садоводство - это очень высокотехнологическая, инвестиционно привлекательная и социально значимая отрасль, и без поддержки сложно добиваться серьезных и стабильных результатов».

Надо отметить, что большое внимание в компании уделяется вопросу развития питомниководства. В этом году в собственных питомниках выращено порядка 1 млн. высококачественных саженцев.

«Мы завершили достаточно напряженный и серьезный сезон, – отметил В.Бредихин. – Но на следующий год перед нами стоят еще более сложные задачи, настоящие вызовы».

По традиции, сложившейся в компании, по окончании сезона отмечали День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Лучшие сотрудники были отмечены правительственными наградами и почетными грамотами от отраслевого областного комитета. В награждении принимал участие первый заместитель председателя комитета Государственной думы по аграрным вопросам Владимир Плотников.

«Сады Придонья делают нашу страну величественной, - сказал В. Плотников. – Хочу подчеркнуть, что компания получила значительные результаты, потому что здесь делают ставку на современные агротехнологии, высокоурожайные сорта, повышение плодородия почвы и многое другое. Сегодня у специалистов компании учатся, советуются, чтобы идти дальше».



