|Происшествия
|30.11.2017 12:56
В Волгоградской области глава поселения подозревается в незаконной торговле казенной землей
Глава одного из сельских поселений Дубовского муниципального района стал фигурантом уголовного дела о незаконной продаже земельных участков. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник руководителя СУ СКР по Волгоградской области Наталия Куницкая, он подозревается в превышении должностных полномочий (ч.2 ст.286 УК РФ). По данным следствия, в апреле 2014 года чиновник путем предоставления недостоверных сведений в Росреестр без соблюдения предусмотренной законодательством процедуры незаконно включил 8,4 га земель сельскохозяйственного назначения в границы населенного пункта, что позволило ему в дальнейшем продать гражданам 12 участков, общей площадью 18 250 кв.м. При этом их стоимость была в сотни раз занижена. По предварительным подсчетам, в результате преступных действий главы поселения бюджету причинен ущерб на сумму выше 3,5 миллиона рублей. Основанием для возбуждения уголовного дела послужили результаты проверки, проведенной прокуратурой Волгоградской области.
Главный тренер ФК "Ротор-Волгоград" поделился планом спасения команды от вылета из ФНЛ
"Не любо!": В Волгоградской области казаки на митинге выразили недоверие главе района из-за отставки директора школы
В Волгоград прилетела французская певица Патрисия Каас (ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ВИДЕО)
Восемь новых футболистов пополнят ряды "Ротор-Волгоград" зимой. Об этом, как сообщает ИА "Высота 102", сегодня заявил...
В рабочем поселке городского типа Даниловка Волгоградской области состоялся митинг против увольнения директора Березовской кадетской школы-интерната Николая Дорофеева. Как сообщает...
Длинное пальто, кеды, ослепительная, хотя и немного усталая улыбка, ведь в самолете попыталась хотя бы немного выспаться – вот такой...
|Здравоохранение
|30.11.2017 13:44
В ближайшее время будет объявлена централизованная закупка новых комплектов одежды для сотрудников бригад «Скорой помощи». Как сообщает ИА «Высота 102», новую экипировку, как летнюю, так и зимнюю, примерят на себя все 1745 фельдшеров неотложек. Появятся на спецодежде медиков и новые гаджеты – видеорегистраторы, аналогичные тем, которыми оснащены полицейские. Всего на данные цели, как пояснил самим медикам сегодня в ходе выездного совещания на территории подстанции СМП №3 Центрального района, председатель комитета здравоохранения Волгоградской области Владимир Шкарин, из бюджета региона выделяется 25 млн рублей. О том, что работники бригад «Скорой помощи» давно нуждаются в новом обмундировании, они сами рассказали активистам...
Прочитана: 45 раз
|Телеком
|30.11.2017 13:37
Вещание Телеканала Деда Мороза начнется 1 декабря – это будет уже пятый российский сезон канала, который круглосуточно помогает создавать новогоднее настроение. Как и ранее Телеканал Деда Мороза будет доступен эксклюзивно только абонентам «Интерактивного ТВ» компании «Ростелеком». Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе Ростелекома, у всех зрителей Телеканала Деда Мороза есть возможность получить замечательные новогодние подарки. На сайте www.dedmoroztv.com доступны тематические новогодние игры и другие активности, участвуя в которых можно зарабатывать баллы. В эфире телеканала будут появляться промо-коды, которые самые внимательные зрители могут вводить в специальное поле на странице сайта. Тем, кто соберет наибольшее количество баллов...
Прочитана: 88 раз
|Общество
|30.11.2017 13:25
Госавтоинспекция Волгограда предупреждает о начале профилактических мероприятий по пресечению нарушений, связанных с управлением незарегистрированными транспортными средствами. Как сообщили ИА "Высота 102" в ОГИБДД УМВД России по г. Волгограду, рейды пройдут в целях реализации усиленных мер по обеспечению правопорядка и общественной безопасности, преступлений и противоправных действий в период подготовки и проведения ЧМ-2018. Согласно действующему законодательству, в течение 10 дней со дня приобретения авто его необходимо зарегистрировать в ГИБДД. В противном случае нарушителю грозят не только штрафы, но и лишение права управления транспортным средством, а также изъятие госномеров и свидетельства о регистрации автомобиля.
Прочитана: 1853 раз
|Происшествия
|30.11.2017 13:00
Дождь помешал 27-летнему жителю Ленинского района сжечь дом отца. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МВД, таким образом сын от первого брака, давно уже живущий отдельно, хотел отомстить отцу. Тот, вместе со своей супругой, хотел продать дом и переехать в другой город. После очередной ссоры, которая произошла 30 октября, молодой человек решил отомстить. Выпив спиртного, он взял бутылку с бензином и отправился к дому своего родителя. Он попытался поджечь строение, но проливной дождь погасил пламя. Увидев дым, его отец выскочил наружу и остановил нетрезвого отпрыска. Теперь молодому человеку, против...
Прочитана: 595 раз
|Расследования
|30.11.2017 12:25
Вступил в законную силу приговор в отношении волжанки, «заминировавшей» плотину ГЭС. Как сообщили ИА «Высота 102» в Волжском городском суде, в мае 2017 года волжанка, находясь в своей квартире, позвонила со своего мобильного телефона на телефон экстренной службы «112» и сообщила заведомо ложную информацию о готовящемся террористическом акте на плотине Волжской ГЭС. Как оказалось, в тот день женщина вместе с гражданским супругом употребляла спиртные напитки и решила развлечься, позвонив в службу спасения. Она сообщила, что якобы подслушала разговор о том, что на плотине ГЭС будет террористический акт. Когда оператор попросил ее представиться, она испугалась и сбросила вызов. В ходе судебного...
Прочитана: 4939 раз
|Расследования
|30.11.2017 11:49
Тракторозаводский районный суд вернул инвалиду третьей группы положенные компенсации. Об этом ИА “Высота 102” сообщили в пресс-службе суда. Волгоградцу, помимо инвалидности имеющему ветеранские льготы, полагалось 50%-ая компенсация расходов на оплату жилья и коммунальных услуг. Но у мужчины был трехмесячный долг по оплате за капремонт. Из-за этого в районном отделе соцзащиты в выплате денег ему отказали. Однако выяснилось, что квартира инвалиду не принадлежит. Несколько лет назад жилье у него похитил мошенник, который сейчас находится в федеральном розыске, а на квартиру наложен арест. Сам мужчина продолжает в ней жить вместе со своим несовершеннолетним ребенком. Учитывая, что инвалид хозяином квартиры не является, суд обязал...
Прочитана: 2668 раз
|Общество
|30.11.2017 11:42
В патовой ситуации оказались около пятидесяти жителей Волжского, которые много лет назад отказались от централизованного отопления и оборудовали свои квартиры автономными агрегатами. Как сообщили ИА «Высота 102» в Волжской городской думе, люди обратились за помощью к депутатам, чтобы повлиять на управляющие компании и поставщиков тепла. Еще в период 2001-2009 годов волжане, проживающие в старой части города, отказались от централизованного отопления своих квартир из-за еле теплых батарей. Тогда в администрации города им выдали разрешения на установку в квартирах индивидуальных газовых отопительных котлов. Но с июня 2017 года жильцы вдруг стали получать платежки с требованием оплаты за коммунальную услугу «отопление» в размере...
Прочитана: 2450 раз
|Общество
|30.11.2017 10:57
В Волгоградской области зафиксировано снижение смертности. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Росстат, так, в регионе за январь-октябрь 2017 года от различных заболеваний умерли 27956 человек, тогда как за аналогичный период прошлого года из жизни ушли 28745 человек. Количество умерших уменьшилось, таким образом, на 889 человек, а уровень смертности в целом составил 97,3% по отношению к прошлому году. Среди регионов ЮФО только в Калмыкии этот показатель превысил данные прошлого года – 103%, в остальных зафиксировано хоть и небольшое, но снижение уровня смертности. В Волгоградской области, в частности, стали меньше умирать от болезней органов кровообращения, органов дыхания,...
Прочитана: 666 раз
|Политика
|30.11.2017 10:38
Фракция "Единой России" в Волгоградской гордуме сегодня единогласно исключила из своих рядов депутата Ольгу Толоконникову. Как сообщает ИА "Высота 102", причиной такого решения стало "неподобающее поведение" народной избранницы, которая, как выяснилось, является злостным должником. Депутата исключили с формулировкой "за несоблюдение требований положения о фракции" и действия, несовместимые со статусом члена фракции, дискредитирующие фракцию и партию. Толоконникова заседание фракции проигнорировала, хотя ее оповестили письменно и устно. Напомним, судебные приставы не первый год пытаются взыскать 1,7 млн рублей долгов с Толоконниковой, которая, к слову, является самой богатой в гордуме женщиной-депутатом. Согласно опубликованной декларации, она заработала в 2016 году...
Прочитана: 5072 раз
|Расследования
|30.11.2017 10:31
38-летний житель Михайловки, пытавшийся сбить начальника местного ГИБДД, предстанет перед судом. Об этом ИА “Высота 102” сообщила старший помощник руководителя СУ СК по Волгоградской области Наталия Куницкая. Напомним, как ранее сообщало информагентство, инцидент произошел в Михайловке в День молодежи, возле Дома культуры. Тогда водитель «Toyota Land Cruiser» решил заехать за ограждение одной из праздничных площадок и припарковаться у порога ДК. Нарушителя остановил начальник отдела ГИБДД и сделал ему замечание. На это водитель не отреагировал и вновь предпринял попытку припарковаться. Когда полицейский попытался во второй раз остановить...
Прочитана: 1996 раз
|Экономика
|30.11.2017 10:03
Волгоградская область практически восстановила уровень индекса производства, достигнув за январь октябрь 2017 года значения 99,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Волгоградстат, по снижению индекса производства позади Волгоградской области в ЮФО только два региона – Калмыкия (95,5%) и Севастополь (97,5%). Ранее Волгоградская область была самой отстающей среди субъектов ЮФО по индексу производства. Между тем, большинство регионов ЮФО продемонстрировали рост данного показателя. Самое высокое значение индекса производства зафиксировано в Астраханской области – 130,9%, в Ростовской области – 111,5%. «Хромает» индекс производства Волгоградской области в основном из-за снижения добычи полезных ископаемых...
Прочитана: 941 раз
|Происшествия
|30.11.2017 09:34
Почти полкилограмма синтетического наркотика нашли полицейские у задержанного на платформе "Краснооктябрьская" мужчины. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе линейного управления МВД, одурманивающие вещества 29-летний наркодилер прятал в сумке и рукаве своей куртки. Правоохранители выяснили, что он находил своих покупателей через интернет. А месяцем ранее, вместе со своими сообщниками, сбывал смерть на развес, через сеть тайников-закладок. За оборот наркотиков в особо крупном размере мужчине грозит большой срок.
Прочитана: 1631 раз
|Экономика
|30.11.2017 09:00
Один из ведущих дистрибьютров лекарственных препаратов, напрямую работающий с ведущими фармацевтическими производителями, ЦВ «ПРОТЕК» включил Волгоград в свой крупномасштабный проект, объединяющий более десяти тысяч аптек всей России – сервис «Здравсити». Теперь у волгоградцев появилась еще одна возможность, не выходя из дома, быстро заказать лекарство из широчайшего ассортимента сервиса, а это более 10 000 наименований. Как сообщили ИА «Высота 102» специалисты сервиса, при его создании учли пожелания респондентов из разных городов и самые распространенные проблемы пользователей и нашли удобные решения для каждого. Несомненно, приобретение лекарств онлайн становится простым и удобным. Так, для этого на ИНТЕРНЕТ-СЕРВИСЕ «ЗДРАВСИТИ» надо...
Прочитана: 788 раз
|Экономика
|30.11.2017 08:49
МКП «Волгоградгорсвет» заказало услуги по предоставлению кредита в 30 миллионов рублей. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзакупок, заемные средства в форме возобновляемой кредитной линии предприятие намерено получать в течение года. Плата за пользование коммерческим кредитом – около 3,7 миллиона рублей. Напомним, ранее причиной передачи в концессию светового хозяйства Волгограда было названо отсутствие в казне города средств на организацию освещения в городе-герое. Кроме "Волгоградгорсвета" в кредитную кабалу уже попали еще два муниципальных предприятия Волгограда – ПАТП №7 и «Метроэлектротранс».
Прочитана: 2017 раз
|Общество
|30.11.2017 06:25
Вы не знаете, как справиться с хамством чиновников, сотрудников учреждений, как заставить представителей власти признать разваливающийся дом аварийным, отремонтировать разбитую дорогу, ликвидировать переполнившиеся свалки, открыть регулируемый пешеходный переход или установить освещение во дворе? Если все ваши аргументы и силы исчерпаны, присылайте в редакцию ИА «Высота 102» фото и видеофакты безобразий, которые вы вынуждены наблюдать. Открываем нашу новую линию интерактива с читателями фотографиями, которые сделали жители города на улице Тряскина в Волгограде недалеко от стадиона «Монолит». Как рассказали местные жители, они оказались бессильными в борьбе с управляющей компанией «ЖЭК», которую тщетно просят следить за вывозом мусора. «Бывает, что горы отходов...
Прочитана: 5718 раз
30 ноября 13:25
30 ноября 13:00
30 ноября 12:56
В Волгоградской области глава поселения подозревается в незаконной торговле казенной землей
30 ноября 11:42
30 ноября 10:38
30 ноября 10:31
30 ноября 09:34
30 ноября 08:49
29 ноября 21:00
29 ноября 19:25
29 ноября 17:35
Происшествия
30 ноября 13:00
30 ноября 12:56
В Волгоградской области глава поселения подозревается в незаконной торговле казенной землей
30 ноября 09:34
29 ноября 11:01
29 ноября 08:48
28 ноября 22:02
28 ноября 12:29
28 ноября 09:06
27 ноября 12:49
25 ноября 21:50
24 ноября 17:25
24 ноября 16:28
24 ноября 13:27
24 ноября 12:39
24 ноября 11:33
24 ноября 11:10
24 ноября 08:46
|Все RSS сайта
|АРХИВ новостей Волгограда
Поиск
День 30 Ноября, Чт
Волгоград
Пасмурно, температура 0..-2 С, давление 760..762 мм рт.ст., ветер Восточный, 4 м/с
Прогноз предоставлен Gismeteo.Ru
30 Ноября, Чт
|1 $
|58.3311 руб.
|1 €
|69.2040 руб.
|1 GBP
|78.2745 руб.
|1 CHF
|59.2916 руб.
Предоставлено Банком России, Yahoo!
Обсуждают в форуме
Самые читаемые новости
«Высота 102 ТВ»: В Волгограде жители уцелевших подъездов дома с трещинами не дают спасать квартиры соседей3
Просмотров: 25873
Просмотров: 16778
Просмотров: 16167
Просмотров: 15249
Просмотров: 9705
Просмотров: 7005
Просмотров: 6603
Рекомендуемые к прочтению новости
Рекомендации: +70 / 10-
Рекомендации: +64 / 2-
Рекомендации: +64 / 3-
Рекомендации: +62 / 10-
Рекомендации: +60 / 3-
Рекомендации: +58 / 9-
Рекомендации: +52 / 5-
Рекомендации: +46 / 7-
В Волгограде экс-начальник колонии строгого режима отделался условным наказанием за смертельное ДТП32
Рекомендации: +45 / 4-