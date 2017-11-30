Зрители телеканала Деда Мороза «Ростелекома» заработают новогодние подарки









Вещание Телеканала Деда Мороза начнется 1 декабря – это будет уже пятый российский сезон канала, который круглосуточно помогает создавать новогоднее настроение. Как и ранее Телеканал Деда Мороза будет доступен эксклюзивно только абонентам «Интерактивного ТВ» компании «Ростелеком».

Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе Ростелекома, у всех зрителей Телеканала Деда Мороза есть возможность получить замечательные новогодние подарки. На сайте www.dedmoroztv.com доступны тематические новогодние игры и другие активности, участвуя в которых можно зарабатывать баллы. В эфире телеканала будут появляться промо-коды, которые самые внимательные зрители могут вводить в специальное поле на странице сайта. Тем, кто соберет наибольшее количество баллов за все активности, Дед Мороз вручит приставку Play Station 4.

Юбилейный пятый российский сезон Телеканал Деда Мороза порадует зрителей всех возрастов лучшим новогодним и зимним контентом. На канале будут показывать проверенную советскую киноклассику – «Варвара – краса, длинная коса», «Юность Бемби», «Старая, старая сказка», «Ледяная внучка», «Приключения Маши и Вити», а также новинки последних лет – все фильмы «Ёлки», «С Новым годом, мамы!», «Дед Мороз, битва магов», «Мамы-3» и другие.

В программе можно найти любимые мультфильмы – «Зима в Простоквашино», «Дед Мороз и лето», «Машины сказки» и «Машины страшилки», из зарубежных – «Волшебный кристалл Санты», «12 дней Рождества», «Снеговик», «Нико путь к звездам» и многие другие. А еще много кинофильмов для семейного просмотра – «Мой отец – мой герой», «Человек-эльф», «Рождество каждый день», «Йоко», «Белый клык». Серия программ «Новогодняя мастерская» поможет креативно и грамотно подготовиться к любимому празднику. Каждый год Телеканал Деда Мороза показывает не менее 50% нового контента.

В соответствии с концепцией проекта, вещание Телеканала Деда Мороза продлится два месяца и завершится 31 января 2018 года.



