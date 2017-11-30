В Волгоградской области 1745 фельдшеров «Скорой помощи» оденут по последней моде







В ближайшее время будет объявлена централизованная закупка новых комплектов одежды для сотрудников бригад «Скорой помощи». Как сообщает ИА «Высота 102», новую экипировку, как летнюю, так и зимнюю, примерят на себя все 1745 фельдшеров неотложек. Появятся на спецодежде медиков и новые гаджеты – видеорегистраторы, аналогичные тем, которыми оснащены полицейские. Всего на данные цели, как пояснил самим медикам сегодня в ходе выездного совещания на территории подстанции СМП №3 Центрального района, председатель комитета здравоохранения Волгоградской области Владимир Шкарин, из бюджета региона выделяется 25 млн рублей.

О том, что работники бригад «Скорой помощи» давно нуждаются в новом обмундировании, они сами рассказали активистам проекта партии «Единая Россия» «Народный контроль» еще в октябре текущего года. Тогда партийцы в рамках акции «Скорая помощь: испытано на себе» провели вместе с медиками смену на неотложке. Тогда-то и вскрылись сразу ряд серьезных проблем, с которыми сталкивается персонал. Как выяснилось, спецодежду медики зачастую приобретают сами, поскольку в последний раз им ее меняли 4-5 лет назад.





«Два партийных проекта «За здоровое будущее» и «Народный контроль» объединили свои усилия и мы видим, что результат проведенной работы порадовал медицинское сообщество, - говорит депутат Госдумы от Волгоградской области, федеральный координатор проекта «Народный контроль» Анна Кувычко. - Для нас очень важно, чтобы фельдшеры «Скорой помощи» почувствовали, что их тяжелый труд не остается незамеченным, он чрезвычайно важен и заслуживает особого внимания со стороны власти», - отметила Анна Кувычко.









Напомним, в минувшем году в Волгограде и Волжском заменили все машины «Скорой помощи» на новые иномарки, оснащенные современным оборудованием. В целом по региону за последние несколько лет автопарк неотложек обновился на 60%. Так, в прошлом году поступило 53 машины, которые ушли в районы области. До конца текущего года ожидается закупка еще 25 автомобилей.



