В Волгограде пройдет "облава" на незарегистрированные авто

В патовой ситуации оказались около пятидесяти жителей Волжского, которые много лет назад отказались от централизованного отопления и оборудовали свои квартиры автономными агрегатами. Как сообщили ИА «Высота 102» в Волжской городской думе, люди обратились за помощью к депутатам, чтобы повлиять на управляющие компании и поставщиков тепла. Еще в период 2001-2009 годов волжане, проживающие в старой части города, отказались от централизованного отопления своих квартир из-за еле теплых батарей. Тогда в администрации города им выдали разрешения на установку в квартирах индивидуальных газовых отопительных котлов. Но с июня 2017 года жильцы вдруг стали получать платежки с требованием оплаты за коммунальную услугу «отопление» в размере...

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