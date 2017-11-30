В Волгограде суд вернул компенсации инвалиду за проживание в украденной квартире

Тракторозаводский районный суд вернул инвалиду третьей группы положенные компенсации. Об этом ИА “Высота 102” сообщили в пресс-службе суда. Волгоградцу, помимо инвалидности имеющему ветеранские льготы, полагалось 50%-ая компенсация расходов на оплату жилья и коммунальных услуг. Но у мужчины был трехмесячный долг по оплате за капремонт. Из-за этого в районном отделе соцзащиты в выплате денег ему отказали. Однако выяснилось, что квартира инвалиду не принадлежит. Несколько лет назад жилье у него похитил мошенник, который сейчас находится в федеральном розыске, а на квартиру наложен арест. Сам мужчина продолжает в ней жить вместе со своим несовершеннолетним ребенком. Учитывая, что инвалид хозяином квартиры не является, суд обязал организацию выплатить положенные компенсации. Отметим также, что решение в силу еще не вступило и может быть обжаловано.



