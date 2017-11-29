«Волгоградгорсвет» берет 30-миллионный кредит

Бывший нападающий сборной России по футболу Александр Кержаков и чемпион мира в составе сборной Франции Марсель Десайи в ранге послов фестиваля болельщиков ФИФА на чемпионате мира по футболу 2018 года посетят Волгоград. Как сообщает ИА "Высота 102", Кержаков и Десайи сегодня были представлены в качестве послов фестиваля болельщиков ЧМ-2018 на специальной церемонии в Государственном Кремлевском дворце. Было объявлено, что они посетят все фан-зоны фестиваля болельщиков, которые будут организованы в 11 городах-организаторах, среди которых и Волгоград. Такие площадки, где будет царить атмосфера турнира, будут работать с 14 июня по 15 июля. В Волгограде фестиваль болельщиков ФИФА пройдет...