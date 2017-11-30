В Волгоградской области зафиксировано снижение смертности. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Росстат, так, в регионе за январь-октябрь 2017 года от различных заболеваний умерли 27956 человек, тогда как за аналогичный период прошлого года из жизни ушли 28745 человек. Количество умерших уменьшилось, таким образом, на 889 человек, а уровень смертности в целом составил 97,3% по отношению к прошлому году. Среди регионов ЮФО только в Калмыкии этот показатель превысил данные прошлого года – 103%, в остальных зафиксировано хоть и небольшое, но снижение уровня смертности. В Волгоградской области, в частности, стали меньше умирать от болезней органов кровообращения, органов дыхания,...