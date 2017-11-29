|Расследования
|29.11.2017 19:25(Обновлено: 29.11.2017 21:12)
В Волгограде оправдали нотариуса и ее мужа, обвинявшихся в “покупке” военного билета
Нотариуса и ее мужа признали невиновными в покушении на дачу взятки сотруднику военкомата. Об этом ИА “Высота 102” сообщили в пресс-службе областного суда. Супругов Кайсын И.С. и ее мужа Гоготова А.М обвиняли в том, что они пытались “купить” военный билет для Гоготова за 70 тысяч рублей. Но, по версии следствия, довести задуманное до конца им не удалось - деньги были похищены посредниками. Также мужчине предъявили обвинение в подкупе врачей, составивших акт о состоянии здоровья. На основании этого документа его признали временно негодным к военной службе.
Еще в начале сентября чету оправдал суд Суровикинского района, признав все обвинения необоснованными. Сегодня апелляционная инстанция облсуда подтвердила это решение.
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Восемь новых футболистов пополнят ряды "Ротор-Волгоград" зимой. Об этом, как сообщает ИА "Высота 102", сегодня заявил...
В рабочем поселке городского типа Даниловка Волгоградской области состоялся митинг против увольнения директора Березовской кадетской школы-интерната Николая Дорофеева. Как сообщает...
Длинное пальто, кеды, ослепительная, хотя и немного усталая улыбка, ведь в самолете попыталась хотя бы немного выспаться – вот такой...
|Аналитика
|29.11.2017 20:08
Смотрите сегодня в программе: федеральный судья Центрального районного суда Волгограда устроила «пьяное» ДТП с пятью машинами. Спиной к журналистам: приговоренный бывший начальник колонии строго режима воздержался от комментариев. Не дожидаясь официального открытия: автомобилисты Волгограда прочувствовали удобство появления в городе рокадной дороги. «Понесло» на парламентском часе: главная чиновница региональной сферы образования поставила рекорд по публичным благодарностям: машина сбора подписей в поддержку референдума о времени набрала обороты. По Волгоградской области открыли еще 50 пунктов. Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире волгоградского городского канала «МТВ» ежедневно, кроме выходных в 19:00 и 20:10, а также в Камышине на...
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|Спорт
|29.11.2017 18:00 (Обновлено: 29.11.2017 18:03)
Бывший нападающий сборной России по футболу Александр Кержаков и чемпион мира в составе сборной Франции Марсель Десайи в ранге послов фестиваля болельщиков ФИФА на чемпионате мира по футболу 2018 года посетят Волгоград. Как сообщает ИА "Высота 102", Кержаков и Десайи сегодня были представлены в качестве послов фестиваля болельщиков ЧМ-2018 на специальной церемонии в Государственном Кремлевском дворце. Было объявлено, что они посетят все фан-зоны фестиваля болельщиков, которые будут организованы в 11 городах-организаторах, среди которых и Волгоград. Такие площадки, где будет царить атмосфера турнира, будут работать с 14 июня по 15 июля. В Волгограде фестиваль болельщиков ФИФА пройдет на Центральной набережной. Все...
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|Экономика
|29.11.2017 17:35
Более 50 тонн огурцов собрали в новой теплице ООО «Овощевод» (торговая марка «БОТАНИКА»). Это – первый урожай с молодых растений, выращенных в новом собственном рассадном центре компании. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», размеры теплицы впечатляют – 325 метров в ширину и 326 в длину. Впервые в истории компании «десятигектарник» запускался одним блоком. Как пояснил генеральный директор ООО «Овощевод» Юрий Сударев, эта теплица на территории Волжского – одна из самых крупных в России. На 10 га здесь планируют выращивать 11 тысяч тонн огурцов в год. Первый урожай под фирменным названием «БОТАНИКА» из нового производственного цеха уже...
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|Расследования
|29.11.2017 16:14
ДТП с участием федерального судьи в Волгограде сняли очевидцы аварии. Кадры появились в распоряжении ИА «Высота 102». Напомним, ДТП случилось накануне в районе 16-00 на перекрестке улиц Лермонтова и Кубинской. По предварительным данным, авария произошла по вине женщины, находившейся за рулем «Тойоты Лэнд Крузера». Повреждения в ДТП получили два «ховера», «пятнадцатая» и дэу. Из людей, к счастью, в ДТП никто не пострадал. Водители машин, очевидцы снимали происходящее на мобильные телефоны и кто-то из них узнал в возможной виновнице ДТП судью Центрального районного суда Волгограда Мирославу Мизякину. Когда на место ДТП приехали сотрудники дорожной службы, водитель «Тойоты Лэнд Крузера»...
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|Борьба с коррупцией
|29.11.2017 16:11
К дисциплинарной ответственности за нарушения антикоррупционного законодательства в Волгоградской области привлечены 32 муниципальных служащих и руководителей муниципальных учреждений Новониколаевского района. Об этом ИА "Высота 102" сообщила старший помощник прокурора области Ольга Токарева. Прокуратура установила, что ряд муниципальных служащих администрации района и руководителей муниципальных учреждений не представили достоверные сведения о полученных доходах и об имуществе, принадлежащем им и членам их семей на праве собственности, за 2016 год. Среди наиболее распространенных нарушений – занижение сведений о полученных доходах, отсутствие в справках сведений о наличии отдельных объектов имущества. Так, заместитель начальника одного из отделов администрации Новониколаевского района в соответствующей справке не указала принадлежащую...
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|Расследования
|29.11.2017 14:57
Федеральный судья Центрального районного суда Волгограда Мирослава Мизякина могла быть нетрезвой в момент совершения ДТП, в результате которого накануне в Волгограде столкнулись пять автомобилей. Как стало известно ИА «Высота 102», женщину, находившуюся за рулем «Тойоты Лэнд Крузера», после приезда сотрудников дорожной службы в связи с жалобами на самочувствие госпитализировали в одно из дежурных лечебных учреждений города. В приемном покое больницы сразу были взяты анализы крови, включая на алкоголь. Исследования показали наличие у женщины 1,1 промиле. Напомним, разрешенный показатель – 0,16 промиле. Как следует из открытых источников, бутылка пива дает мужчине примерно 0,3 — 0 4, женщинам — 0,...
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|Расследования
|29.11.2017 14:55
Красноармейский районный суд Волгограда постановил оштрафовать на 1000 рублей старшего аппаратчика завода "Каустик" за пропаганду или публичное демонстрирование нацистской символики. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на постановление суда, графические файлы с фашистской символикой мужчина в мае этого года разместил на своей страничке в социальной сети. На суде он пояснил, что в экстремистских организациях не состоит, но интересуется историей, поэтому и разместил данные фотографии. Когда узнал, что это запрещено, все файлы удалил. Постановление суда в законную силу не вступило и может быть обжаловано.
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|Происшествия
|29.11.2017 13:37
До полугода лишения свободы может получить житель Урюпинска, зарезавший собаку. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МВД, об инциденте, произошедшем накануне, в полицию сообщила местная жительница. Она находилась во дворе своего дома, когда ее пес залаял на прохожего. Тот подозвал собаку, затем выхватил нож и ударил животное в шею. От полученной раны собака погибла. Вскоре полицейские нашли живодера. Им оказался 54-летний житель Урюпинска. Теперь мужчину ждет обвинение за жестокое обращение с животными.
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|Общество
|29.11.2017 13:17
До 20 декабря отложено заседание по иску Волгоградской ассоциации незрячих специалистов «Надежда» к городской администрации о возвращении наземных пешеходных переходов через улицу Рабоче-Крестьянская рядом с Ворошиловским торговым центром и ТЮЗом. Об этом сообщает корреспондент ИА “Высота 102”. Сегодня в Центральном районном суде городская администрация ходатайствовала о прекращении судебного производства по делу, так как организация-истец, как считают в мэрии, не является собственником дороги и “представляет неустановленный круг лиц». Но обсудить это ходатайство не представилось возможным, так как в зал суда не явились все участники процесса. О привлечении так называемых третьих лиц ходатайствовали обе стороны. Так, представители “Надежды” просили привлечь...
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|Экономика
|29.11.2017 13:00 (Обновлено: 29.11.2017 13:01)
Сегодня Волгоградская областная дума приняла в третьем окончательном чтении областной бюджет на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов. Основные параметры главного финансового документа на будущий год: доходы и расходы - 83,5 млрд рублей, при этом безвозмездные поступления из федеральной казны составляют 23, 5 млрд рублей. Бюджет сформирован без дефицита, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу регионального парламента. В принятом региональным парламентом финансовом документе предусмотрены реализация инфраструктурных проектов, выполнение всех взятых регионом социальных обязательств, мероприятий по подготовке празднования 75-летия Сталинградской Победы, матчей чемпионата мира по футболу, а также приоритетных направлений социально-экономического развития, определенных в 2014...
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|Спорт
|29.11.2017 12:37
Товарищеский матч между командами «Ротор-Волгоград-2» и академией «Ротор» на стадионе «Зенит» закончился поражением профессиональных игроков. Как сообщает ИА «Высота 102», уже на первых минутах матча комбинация юниоров из академии завершилась точным ударом 17-летнего Дениса Махина. Во втором тайме «Ротор-2» использовал солидное превосходство игроков в росте и после подачи углового счет стал равным. Однако буквально тут же острый выпад «академиков» - и Никита Арсеньев вновь вывел молодежь вперед. До финального свистка счет так и не изменился, хотя у ребят из академии было больше шансов забить третий мяч, чем у их соперников отыграться. ...
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|Общество
|29.11.2017 12:18 (Обновлено: 29.11.2017 13:52)
Еще пятьдесят дополнительных пунктов по сбору подписей за проведение референдума по времени открыты в районах области, города-героя, а также в других городских округах региона. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на общественную палату Волгоградской области. Между тем, в облизбиркоме создали рабочую группу по приему и проверке подписных листов в поддержку инициативы проведения референдума по вопросу перевода региона в часовой пояс «московское время +1 час». Рабочая группа состоит из членов избирательной комиссии с правом решающего голоса и работников аппарата. Также к деятельности рабочей группы могут быть привлечены члены нижестоящих комиссий, эксперты из органов внутренних дел, учреждений юстиции,...
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|Расследования
|29.11.2017 12:08
Полицейские установили местонахождение пропавшего без вести 36-летнего жителя Суровикинского района. Как сообщили ИА "Высота 102" в ГУ МВД России по региону, мужчину нашли в Москве, где он скрывался, чтобы избежать ответственности за растрату. В конце августа этого года он выехал на служебном автомобиле в Волгоград и с тех пор его никто не видел. Автомобиль с ключами в замке зажигания нашли на стоянке в Ворошиловском районе. Мужчина был объявлен в розыск, по факту его безвестного исчезновения было возбуждено уголовное дело по статье "убийство". Выяснилось, что в день пропажи - 28 августа - на выданные фирмой деньги он закупил часть стройматериалов, а...
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|Общество
|29.11.2017 11:45 (Обновлено: 29.11.2017 14:56)
Едва ли не половину депутатского корпуса лично поименно поблагодарила Лариса Савина в ходе своего выступления на парламентском часе в облдуме. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», доклад чиновницы касался состояния образования и развития этой отрасли в регионе. В получасовом отчете председатель комитета образования и науки коснулась практически всех направлений в этой области. По всем «фронтам», разумеется, были отмечены серьезные успехи: и в открытии детсадов и ясельных групп, и в расширении парка автобусов, и в повышении доступности образования для детей-инвалидов и т.д. Николай Семисотов, взглянув на часы, нахмурился, после чего напомнил Савиной о соблюдении регламента выступления. Лариса Михайловна заметно...
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|Общество
|29.11.2017 11:19
Дополнительные ограничения на курение в общественных местах вводятся в Волгоградской области с 1 января 2018 года. Как сообщает ИА "Высота 102", закон "О регулировании отдельных вопросов в сфере охраны здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака на территории Волгоградской области" подписал 28 ноября и.о губернатора Александр Дорждеев. Помимо ограничений на курение, прописанных в федеральных законах, в регионе установлены дополнительные запреты, как это сделано в 17 субъектах России (Белгородской, Самарской, Воронежской, Костромской областях, Санкт-Петербурге и др.). Так, с нового года в Волгоградской области будет запрещено курить в местах проведения культурно-массовых, общественно-политических, спортивных мероприятий,...
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29 ноября 19:25
В Волгограде оправдали нотариуса и ее мужа, обвинявшихся в “покупке” военного билета 3
29 ноября 18:00
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29 ноября 11:10
29 ноября 11:01
29 ноября 10:30
29 ноября 10:09
Расследования
29 ноября 19:25
В Волгограде оправдали нотариуса и ее мужа, обвинявшихся в “покупке” военного билета 3
29 ноября 16:14
29 ноября 14:57
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