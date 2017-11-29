Нотариуса и ее мужа признали невиновными в покушении на дачу взятки сотруднику военкомата. Об этом ИА “Высота 102” сообщили в пресс-службе областного суда. Супругов Кайсын И.С. и ее мужа Гоготова А.М обвиняли в том, что они пытались “купить” военный билет для Гоготова за 70 тысяч рублей. Но, по версии следствия, довести задуманное до конца им не удалось - деньги были похищены посредниками. Также мужчине предъявили обвинение в подкупе врачей, составивших акт о состоянии здоровья. На основании этого документа его признали временно негодным к военной службе.

Еще в начале сентября чету оправдал суд Суровикинского района, признав все обвинения необоснованными. Сегодня апелляционная инстанция облсуда подтвердила это решение.