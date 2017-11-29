«Высота 102 ТВ»: В Волгограде топ-чиновница дала мастер-класс по публичной лести











Смотрите сегодня в программе: федеральный судья Центрального районного суда Волгограда устроила «пьяное» ДТП с пятью машинами. Спиной к журналистам: приговоренный бывший начальник колонии строго режима воздержался от комментариев. Не дожидаясь официального открытия: автомобилисты Волгограда прочувствовали удобство появления в городе рокадной дороги. «Понесло» на парламентском часе: главная чиновница региональной сферы образования поставила рекорд по публичным благодарностям: машина сбора подписей в поддержку референдума о времени набрала обороты. По Волгоградской области открыли еще 50 пунктов.

Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире волгоградского городского канала «МТВ» ежедневно, кроме выходных в 19:00 и 20:10, а также в Камышине на канале «Че» «СТВ-Камышин» в 09:00 и 19.00 в будние дни.



