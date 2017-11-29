В новой теплице компании «БОТАНИКА» собрали первый урожай









Более 50 тонн огурцов собрали в новой теплице ООО «Овощевод» (торговая марка «БОТАНИКА»). Это – первый урожай с молодых растений, выращенных в новом собственном рассадном центре компании. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», размеры теплицы впечатляют – 325 метров в ширину и 326 в длину. Впервые в истории компании «десятигектарник» запускался одним блоком. Как пояснил генеральный директор ООО «Овощевод» Юрий Сударев, эта теплица на территории Волжского – одна из самых крупных в России. На 10 га здесь планируют выращивать 11 тысяч тонн огурцов в год. Первый урожай под фирменным названием «БОТАНИКА» из нового производственного цеха уже «уехал» на прилавки российских магазинов.









Вопросы реализации инвестпроектов в сфере производства овощей обсудил сегодня на совещании губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров в ходе рабочей поездки на предприятие. Место совещания выбрано не случайно. Сегодня тепличный комплекс «БОТАНИКА» - одно из крупнейших хозяйств в России по производству овощей в закрытом грунте. Строительство и реализация таких масштабных проектов требует совместной командной работы: компании оказывается государственная поддержка. Только в 2017 году ООО «Овощевод» предоставлены субсидии из федерального и областного бюджета на сумму 272,7 млн рублей.

Как отметил Андрей Бочаров, помощь оказывается тем, кто действует грамотно и эффективно. Работа здесь идет строго по плану – в 2014-2016 годах введены в эксплуатацию 10 га новых теплиц, построен энергоцентр, газоприемная станция, логистический центр. В нынешнем году завершено возведение второго энергоцентра, модернизировано рассадное отделение, площадь теплиц увеличилась вдвое – до 25 га, что позволяет экономить до 4% энергоресурсов. «Это очень сложная и ответственная работа, связанная с экономическими рисками. Все планы компания реализует, что позволяет ей успешно конкурировать на рынке», - было отмечено на совещании.









По мнению Юрия Сударева, успешность компании может быть обусловлена несколькими факторами. Во-первых, необходимо модернизировать теплицы. «Более 80% российских теплиц имеют возраст более 40 лет. От устаревшего оборудования и технологий надо уходить. Это капиталоёмко, но если это не сделаем мы – место займут другие", - отметил руководитель тепличного комплекса «БОТАНИКА». По его мнению, конкурентным преимуществом компании является её месторасположение – здесь, в черте города Волжский, в достатке рабочая сила. Многое зависит и от того, сохранятся ли для инвесторов программы государственной поддержки.



