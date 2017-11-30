Волгоградцам стал доступен широкий выбор лекарств в интернете









Один из ведущих дистрибьютров лекарственных препаратов, напрямую работающий с ведущими фармацевтическими производителями, ЦВ «ПРОТЕК» включил Волгоград в свой крупномасштабный проект, объединяющий более десяти тысяч аптек всей России – сервис «Здравсити».

Теперь у волгоградцев появилась еще одна возможность, не выходя из дома, быстро заказать лекарство из широчайшего ассортимента сервиса, а это более 10 000 наименований. Как сообщили ИА «Высота 102» специалисты сервиса, при его создании учли пожелания респондентов из разных городов и самые распространенные проблемы пользователей и нашли удобные решения для каждого.

Несомненно, приобретение лекарств онлайн становится простым и удобным. Так, для этого на ИНТЕРНЕТ-СЕРВИСЕ «ЗДРАВСИТИ» надо выбрать интересующий товар, ознакомиться с информацией о нем, посмотреть аналоги. Если необходимого товара нет в наличии, стоит подписаться на информационную рассылку о его поступлении. Далее выбрать наиболее удобную аптеку из числа партнеров сервиса, куда доставят заказ, предварительно уведомив по телефону.

Кстати, на сайте в блоге о здоровье можно найти много интересных статей, полезных советов. Например, узнать, почему болит живот или выяснить причины возникновения мигрени. Причем здесь же, на странице, сервис порекомендует вам лекарственные препараты от этих недугов.

Отметим и выгодные ценовые предложения сервиса, а участники программы «Мое здоровье» могут приобретать лекарственные препараты со скидкой до 70%.



