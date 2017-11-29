В Волгограде аппаратчика завода оштрафовали за пропаганду нацистской символики

Полицейские установили местонахождение пропавшего без вести 36-летнего жителя Суровикинского района. Как сообщили ИА "Высота 102" в ГУ МВД России по региону, мужчину нашли в Москве, где он скрывался, чтобы избежать ответственности за растрату. В конце августа этого года он выехал на служебном автомобиле в Волгоград и с тех пор его никто не видел. Автомобиль с ключами в замке зажигания нашли на стоянке в Ворошиловском районе. Мужчина был объявлен в розыск, по факту его безвестного исчезновения было возбуждено уголовное дело по статье "убийство". Выяснилось, что в день пропажи - 28 августа - на выданные фирмой деньги он закупил часть стройматериалов, а...

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