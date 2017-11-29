Федеральный судья, устроившая аварию из пяти машин в Волгограде, могла быть нетрезвой





Федеральный судья Центрального районного суда Волгограда Мирослава Мизякина могла быть нетрезвой в момент совершения ДТП, в результате которого накануне в Волгограде столкнулись пять автомобилей. Как стало известно ИА «Высота 102», женщину, находившуюся за рулем «Тойоты Лэнд Крузера», после приезда сотрудников дорожной службы в связи с жалобами на самочувствие госпитализировали в одно из дежурных лечебных учреждений города. В приемном покое больницы сразу были взяты анализы крови, включая на алкоголь. Исследования показали наличие у женщины 1,1 промиле. Напомним, разрешенный показатель – 0,16 промиле. Как следует из открытых источников, бутылка пива дает мужчине примерно 0,3 — 0 4, женщинам — 0, 5 промилле. А 1 промилле — это 1 грамм алкоголя в 1 литре крови.

Напомним, ДТП случилось накануне в районе 16-00 на перекрестке улиц Лермонтова и Кубинской. По предварительным данным, авария произошла по вине женщины, находившейся за рулем «Тойоты Лэнд Крузера». Повреждения в ДТП получили два «ховера», «пятнадцатая» и дэу. Из людей, к счастью, в ДТП никто не пострадал. Водители машин, очевидцы снимали происходящее на мобильные телефоны и кто-то из них узнал в возможной виновнице ДТП судью Центрального районного суда Волгограда Мирославу Мизякину. Когда на место ДТП приехали сотрудники дорожной службы, водитель «Тойоты Лэнд Крузера» представилась неработающей. При этом очевидцы отметили, что она вела себя неадекватно, и, возможно, находилась в состоянии опьянения.



