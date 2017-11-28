В бюджете Волгоградской области свели концы с концами





Сегодня Волгоградская областная дума приняла в третьем окончательном чтении областной бюджет на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов. Основные параметры главного финансового документа на будущий год: доходы и расходы - 83,5 млрд рублей, при этом безвозмездные поступления из федеральной казны составляют 23, 5 млрд рублей. Бюджет сформирован без дефицита, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу регионального парламента.

В принятом региональным парламентом финансовом документе предусмотрены реализация инфраструктурных проектов, выполнение всех взятых регионом социальных обязательств, мероприятий по подготовке празднования 75-летия Сталинградской Победы, матчей чемпионата мира по футболу, а также приоритетных направлений социально-экономического развития, определенных в 2014 году: ремонт и строительство дорог, благоустройство, оказание поддержки муниципальным образованиям.

Сохранятся в 2018 году и меры поддержки промышленности, АПК, субъектов предпринимательства. Будет продолжена работа по дальнейшему повышению эффективности использования бюджетных средств.

Волгоградская областная дума также утвердила в первом и втором окончательном чтении изменения в закон об областном бюджете на текущий - 2017 год. За счет предоставленной федеральным центром дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджета его доходная и расходная части увеличились на 1,5 млрд рублей и составили 87,7 млрд рублей, в том числе безвозмездные поступления – 25,5 млрд рублей. Бюджет сохранил явную социальную направленность, отмечает пресс-служба регпарламента. Средства федеральной дотации пойдут на предоставление субвенций бюджетам муниципалитетов на осуществление образовательного процесса в учреждениях общего и дошкольного образования региона.

Выросли расходы и по другим социально значимым статьям. Благодаря полученному из федеральной казны бюджетному кредиту в сумме 15,8 млрд рублей у региона появилась возможность погасить ранее взятые коммерческие кредиты и перекредитоваться под более низкую процентную ставку, а также направить образовавшуюся в связи с сокращением расходов на обслуживание госдолга экономию в сумме 960 млн рублей на социальные выплаты, оплату труда, пополнение резервного фонда администрации региона, решение проблемы обманутых дольщиков.







