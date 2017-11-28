Сбор подписей за референдум по времени в Волгоградской области охватил все районы и города





Еще пятьдесят дополнительных пунктов по сбору подписей за проведение референдума по времени открыты в районах области, города-героя, а также в других городских округах региона. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на общественную палату Волгоградской области. Между тем, в облизбиркоме создали рабочую группу по приему и проверке подписных листов в поддержку инициативы проведения референдума по вопросу перевода региона в часовой пояс «московское время +1 час». Рабочая группа состоит из членов избирательной комиссии с правом решающего голоса и работников аппарата. Также к деятельности рабочей группы могут быть привлечены члены нижестоящих комиссий, эксперты из органов внутренних дел, учреждений юстиции, военкоматов, регионального Управления Росреестра и иных госорганов.

Напомним, всего инициативной группе необходимо собрать как минимум 37 704 подписей в поддержку идеи проведения референдума – у активистов есть время до 18:00 13 декабря.

После сдачи подписных листов облизбиркому отводится 15 дней на то, чтобы проверить 7 541 случайно выбранную подпись на предмет достоверности (это 20% от необходимого для назначения областного референдума количества подписей). Если количество недостоверных и (или) недействительных подписей составит менее 10%, пакет документов будет направлен в Волгоградскую областную думу, которой предстоит определиться с датой проведения референдума.







