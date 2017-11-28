В Волгоградской области с 2018 года ужесточили правила курения в общественных местах









Дополнительные ограничения на курение в общественных местах вводятся в Волгоградской области с 1 января 2018 года. Как сообщает ИА "Высота 102", закон "О регулировании отдельных вопросов в сфере охраны здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака на территории Волгоградской области" подписал 28 ноября и.о губернатора Александр Дорждеев. Помимо ограничений на курение, прописанных в федеральных законах, в регионе установлены дополнительные запреты, как это сделано в 17 субъектах России (Белгородской, Самарской, Воронежской, Костромской областях, Санкт-Петербурге и др.). Так, с нового года в Волгоградской области будет запрещено курить в местах проведения культурно-массовых, общественно-политических, спортивных мероприятий, которые организованы на воздухе. Под запрет попадают и зоны рекреационного назначения, в том числе территории, занятые городскими лесами и садами, парками, скверами, и территории, предназначенные для отдыха, туризма и занятий спортом. Нельзя "дымить" на расстоянии ближе 15 метров от входов в здания, которые занимают органы власти, а также магазины и рынки. Табу на курение коснулось и помещений общего пользования в коммуналках и общежитиях за исключением балконов и террас. Под запретом - подземные и надземные переходы, а также парковки и подземные гаражи.



