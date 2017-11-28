|Происшествия
|29.11.2017 11:01
В Волжском отец убил грудного ребенка из-за плача
22-летний житель Волжского подозревается в непреднамеренном убийстве своей дочери. Как сообщили ИА «Высота 102» в СУ СК по Волгоградской области, подозреваемый проживал совместно со своей супругой и их 7-ми месячной дочерью. 26 ноября 2017 года мать ребенка ушла из дома, оставив младенца под присмотром мужа. В какой-то момент девочка начала плакать. Раздраженный детским криком, подозреваемый подошел к дочери и ударил её кулаком в живот. Травма оказалась смертельной - девочка скончалась на следующий день. Как впоследствии установили эксперты её смерть наступила от закрытой травмы живота, сопровождавшейся разрывом толстой кишки и перитонитом.
В настоящее время мужчина задержан. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Свою вину в содеянном подозреваемый полностью признал. Расследование уголовного дела продолжается.
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Восемь новых футболистов пополнят ряды "Ротор-Волгоград" зимой. Об этом, как сообщает ИА "Высота 102", сегодня заявил...
В рабочем поселке городского типа Даниловка Волгоградской области состоялся митинг против увольнения директора Березовской кадетской школы-интерната Николая Дорофеева. Как сообщает...
Длинное пальто, кеды, ослепительная, хотя и немного усталая улыбка, ведь в самолете попыталась хотя бы немного выспаться – вот такой...
|Происшествия
|29.11.2017 13:37
До полугода лишения свободы может получить житель Урюпинска, зарезавший собаку. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МВД, об инциденте, произошедшем накануне, в полицию сообщила местная жительница. Она находилась во дворе своего дома, когда ее пес залаял на прохожего. Тот подозвал собаку, затем выхватил нож и ударил животное в шею. От полученной раны собака погибла. Вскоре полицейские нашли живодера. Им оказался 54-летний житель Урюпинска. Теперь мужчину ждет обвинение за жестокое обращение с животными.
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|Общество
|29.11.2017 13:17
До 20 декабря отложено заседание по иску Волгоградской ассоциации незрячих специалистов «Надежда» к городской администрации о возвращении наземных пешеходных переходов через улицу Рабоче-Крестьянская рядом с Ворошиловским торговым центром и ТЮЗом. Об этом сообщает корреспондент ИА “Высота 102”. Сегодня в Центральном районном суде городская администрация ходатайствовала о прекращении судебного производства по делу, так как организация-истец, как считают в мэрии, не является собственником дороги и “представляет неустановленный круг лиц». Но обсудить это ходатайство не представилось возможным, так как в зал суда не явились все участники процесса. О привлечении так называемых третьих лиц ходатайствовали обе стороны. Так, представители “Надежды” просили привлечь...
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|Экономика
|29.11.2017 13:00 (Обновлено: 29.11.2017 13:01)
Сегодня Волгоградская областная дума приняла в третьем окончательном чтении областной бюджет на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов. Основные параметры главного финансового документа на будущий год: доходы и расходы - 83,5 млрд рублей, при этом безвозмездные поступления из федеральной казны составляют 23, 5 млрд рублей. Бюджет сформирован без дефицита, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу регионального парламента. В принятом региональным парламентом финансовом документе предусмотрены реализация инфраструктурных проектов, выполнение всех взятых регионом социальных обязательств, мероприятий по подготовке празднования 75-летия Сталинградской Победы, матчей чемпионата мира по футболу, а также приоритетных направлений социально-экономического развития, определенных в 2014...
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|Спорт
|29.11.2017 12:37
Товарищеский матч между командами «Ротор-Волгоград-2» и академией «Ротор» на стадионе «Зенит» закончился поражением профессиональных игроков. Как сообщает ИА «Высота 102», уже на первых минутах матча комбинация юниоров из академии завершилась точным ударом 17-летнего Дениса Махина. Во втором тайме «Ротор-2» использовал солидное превосходство игроков в росте и после подачи углового счет стал равным. Однако буквально тут же острый выпад «академиков» - и Никита Арсеньев вновь вывел молодежь вперед. До финального свистка счет так и не изменился, хотя у ребят из академии было больше шансов забить третий мяч, чем у их соперников отыграться. ...
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|Общество
|29.11.2017 12:18 (Обновлено: 29.11.2017 13:52)
Еще пятьдесят дополнительных пунктов по сбору подписей за проведение референдума по времени открыты в районах области, города-героя, а также в других городских округах региона. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на общественную палату Волгоградской области. Между тем, в облизбиркоме создали рабочую группу по приему и проверке подписных листов в поддержку инициативы проведения референдума по вопросу перевода региона в часовой пояс «московское время +1 час». Рабочая группа состоит из членов избирательной комиссии с правом решающего голоса и работников аппарата. Также к деятельности рабочей группы могут быть привлечены члены нижестоящих комиссий, эксперты из органов внутренних дел, учреждений юстиции,...
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|Расследования
|29.11.2017 12:08
Полицейские установили местонахождение пропавшего без вести 36-летнего жителя Суровикинского района. Как сообщили ИА "Высота 102" в ГУ МВД России по региону, мужчину нашли в Москве, где он скрывался, чтобы избежать ответственности за растрату. В конце августа этого года он выехал на служебном автомобиле в Волгоград и с тех пор его никто не видел. Автомобиль с ключами в замке зажигания нашли на стоянке в Ворошиловском районе. Мужчина был объявлен в розыск, по факту его безвестного исчезновения было возбуждено уголовное дело по статье "убийство". Выяснилось, что в день пропажи - 28 августа - на выданные фирмой деньги он закупил часть стройматериалов, а...
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|Общество
|29.11.2017 11:45
Едва ли не половину депутатского корпуса лично поименно поблагодарила Лариса Савина в ходе своего выступления на парламентском часе в облдуме. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», доклад чиновницы касался состояния образования и развития этой отрасли в регионе. В получасовом отчете председатель комитета образования и науки коснулась практически всех направлений в этой области. По всем «фронтам», разумеется, были отмечены серьезные успехи: и в открытии детсадов и ясельных групп, и в расширении парка автобусов, и в повышении доступности образования для детей-инвалидов и т.д. Николай Семисотов, взглянув на часы, нахмурился, после чего напомнил Савиной о соблюдении регламента выступления. Лариса Михайловна заметно...
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|Общество
|29.11.2017 11:19
Дополнительные ограничения на курение в общественных местах вводятся в Волгоградской области с 1 января 2018 года. Как сообщает ИА "Высота 102", закон "О регулировании отдельных вопросов в сфере охраны здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака на территории Волгоградской области" подписал 28 ноября и.о губернатора Александр Дорждеев. Помимо ограничений на курение, прописанных в федеральных законах, в регионе установлены дополнительные запреты, как это сделано в 17 субъектах России (Белгородской, Самарской, Воронежской, Костромской областях, Санкт-Петербурге и др.). Так, с нового года в Волгоградской области будет запрещено курить в местах проведения культурно-массовых, общественно-политических, спортивных мероприятий,...
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|Культура
|29.11.2017 11:10
Сегодня коллективу Волгоградского музыкального театра представлен новый директор. Как сообщает ИА «Высота 102», муниципальное учреждение культуры возглавил Дмитрий Полянин, который до последнего временя являлся замдиректора по маркетингу и организации зрителя ГБУК «Царицынская опера». Напомним, 1 ноября прежний руководитель музкомедии Станислав Малых переведен на должность директора Волгоградской областной филармонии. Дмитрию Полянину 39 лет. В 1998 году закончил Волгоградский филиал Самарской академии культуры и искусств и получил квалификацию хереографа-балетмейстера. С 1995 по 2014 годы являлся артистом балета, балетмейстером-постановщиком Волгоградского музыкального театра. С 2003 по 2017 годы получал дополнительное образование: в 2003 году году стал обладателем диплома менеджера в ВАГС, в...
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|Расследования
|29.11.2017 10:30
В Волгограде вынесен приговор по уголовному делу о мошенничестве при устройстве на работу матерью своей дочери. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Ольга Токарева, приговором Центрального районного суда г.Волгограда бывшая заведующая общежитием ГБПОУ СПО «Волгоградский технический колледж» Наталья Тютюнникова признана виновной в мошенничестве в крупном размере (ч. 3 ст. 159 УК РФ) и в служебном подлоге (ч. 1 ст. 292 УК РФ), ее дочь Ксения Самойлова – в мошенничестве в крупном размере (ч. 3 ст. 159 УК РФ). Наталью Тютюнникову суд приговорил к наказанию в виде штрафа в...
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|Экономика
|29.11.2017 10:16 (Обновлено: 29.11.2017 10:42)
В преддверии Нового года компания «Концессии водоснабжения» объявляет о старте акции «ДОБРОСОВЕСТНЫЙ ПЛАТЕЛЬЩИК 2017». Среди собственников частных домов, не имеющих задолженностей за воду, «Концессии водоснабжения» разыграют 25 сертификатов на товары для дома на сумму 4000 и 1000 рублей, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу компании. Условия участия в акции: 1.Собственник индивидуального жилого строения (частного дома) является абонентом компании «Концессии водоснабжения». 2.Абонент не имеет задолженностей перед ООО «Концессии водоснабжения» по холодному водоснабжению и водоотведению, включая услуги за ноябрь 2017г. 3.Оплата текущих платежей или задолженностей должна быть произведена в срок до 31 декабря 2017г. включительно. ...
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|Экономика
|29.11.2017 10:09
Установка и оформление главной уличной искусственной новогодней ели в Волгограде может обойтись бюджету города в 600 тысяч рублей. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзакупок, такова начальная цена контракта. При этом сама искусственная ель уже имеется в наличии: исполнителю нужно будет привезти ее со склада и установить вместе со светодиодными конструкциями «Шар» и «Волшебство». Высота ели составляет 18 метров, ее установят на специальном подиуме, а на ветки повесят светодиодные украшения. Так, на елке будут постоянно гореть 750 штук красных светодиодов, а мерцать – 150 светодиодов холодно-белого цвета.
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|Здравоохранение
|29.11.2017 09:14
Случаев заболевания гриппом в Волгоградской области пока не выявлено, но регистрируется рост числа больных ОРВИ. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на данные территориального управления Роспотребнадзора, за прошедшую календарную неделю в регионе число больных ОРВИ выросло на 9%, но заболеваемость населения в целом по области ниже эпидемического порога на 42%. Отмечается, что в Волгоградской области достигнут 40% охват населения профилактическими прививками против гриппа. Всего было привито 1 млн. 37,6 тыс. человек.
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|Происшествия
|29.11.2017 08:48
Около 40 человек сегодня были эвакуированы из дома №38 по ул. Пушкина в Волжском, где около восьми часов утра вспыхнул пожар в одной из комнат. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МЧС по Волгоградской области, в комнате горели вещи. Прибывшие пожарные потушили возгорание в 8-14. При этом двух жильцов дома огнеборцы спасли с помощью лестниц.
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|Происшествия
|28.11.2017 22:02
В Волгограде женщина, похожая на федеральную судью Центрального районного суда, стала участницей крупного ДТП с участием пяти машин. Как стало известно ИА «Высота 102», ДТП случилось сегодня около 16-00 на перекрестке улиц Лермонтова и Кубинской. Женщина находилась за рулем «Тойоты Лэнд Крузера» и, по предварительным данным, она стала виновницей дорожно-транспортного происшествия, «собрав» два «ховера», «пятнадцатую» и дэу. Серьезно в ДТП никто не пострадал. Водители машин, очевидцы снимали происходящее на мобильные телефоны и кто-то из них узнал в возможной виновнице ДТП человека, похожего на судью Центрального районного суда Волгограда Мирославу Мизякину. Когда на место ДТП приехали сотрудники дорожной службы, водитель «Тойоты...
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