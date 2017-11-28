В Волжском отец убил грудного ребенка из-за плача

22-летний житель Волжского подозревается в непреднамеренном убийстве своей дочери. Как сообщили ИА «Высота 102» в СУ СК по Волгоградской области, подозреваемый проживал совместно со своей супругой и их 7-ми месячной дочерью. 26 ноября 2017 года мать ребенка ушла из дома, оставив младенца под присмотром мужа. В какой-то момент девочка начала плакать. Раздраженный детским криком, подозреваемый подошел к дочери и ударил её кулаком в живот. Травма оказалась смертельной - девочка скончалась на следующий день. Как впоследствии установили эксперты её смерть наступила от закрытой травмы живота, сопровождавшейся разрывом толстой кишки и перитонитом.

В настоящее время мужчина задержан. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Свою вину в содеянном подозреваемый полностью признал. Расследование уголовного дела продолжается.



