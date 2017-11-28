|Расследования
|29.11.2017 10:30
В Волгограде на фиктивной уборке завобщежитием и ее дочь заработали четверть миллиона рублей
В Волгограде вынесен приговор по уголовному делу о мошенничестве при устройстве на работу матерью своей дочери. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Ольга Токарева, приговором Центрального районного суда г.Волгограда бывшая заведующая общежитием ГБПОУ СПО «Волгоградский технический колледж» Наталья Тютюнникова признана виновной в мошенничестве в крупном размере (ч. 3 ст. 159 УК РФ) и в служебном подлоге (ч. 1 ст. 292 УК РФ), ее дочь Ксения Самойлова – в мошенничестве в крупном размере (ч. 3 ст. 159 УК РФ). Наталью Тютюнникову суд приговорил к наказанию в виде штрафа в размере 350 тыс. рублей, Ксению Самойлову – в виде штрафа в размере 300 тыс. рублей.
Тютюнникова в марте 2013 года трудоустроила свою дочь Ксению Самойлову на должность дворника общежития, заранее зная, что она фактически соответствующую работу выполнять не будет. При этом для уборки прилегающей к общежитию территории Тютюнникова систематически привлекала студентов, проживающих в общежитии.
Кроме того, с 2013 по 2016 гг заведующая общежитием составляла фиктивные табеля учета рабочего времени, содержащие заведомо ложные сведения о количестве якобы отработанных Самойловой часов в должности дворника. На основании данных табелей за указанный период времени на счет Самойловой в качестве заработной платы было начислено более 250 тыс. рублей. Полученными средствами мать и дочь распорядились по своему усмотрению.
Основанием для возбуждения уголовного дела послужили материалы проверки, проведенной прокуратурой Центрального района г.Волгограда, направленные в следственный орган в порядке ст.37 УПК РФ. Вину в совершенном преступлении подсудимые не признали. Предварительное расследование проводилось региональным СУ СК России. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами.
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В рабочем поселке городского типа Даниловка Волгоградской области состоялся митинг против увольнения директора Березовской кадетской школы-интерната Николая Дорофеева. Как сообщает...
Длинное пальто, кеды, ослепительная, хотя и немного усталая улыбка, ведь в самолете попыталась хотя бы немного выспаться – вот такой...
|Происшествия
|29.11.2017 11:01 (Обновлено: 29.11.2017 11:01)
22-летний житель Волжского подозревается в непреднамеренном убийстве своей дочери. Как сообщили ИА «Высота 102» в СУ СК по Волгоградской области, подозреваемый проживал совместно со своей супругой и их 7-ми месячной дочерью. 26 ноября 2017 года мать ребенка ушла из дома, оставив младенца под присмотром мужа. В какой-то момент девочка начала плакать. Раздраженный детским криком, подозреваемый подошел к дочери и ударил её кулаком в живот. Травма оказалась смертельной - девочка скончалась на следующий день. Как впоследствии установили эксперты её смерть наступила от закрытой травмы живота, сопровождавшейся разрывом толстой кишки и перитонитом. В настоящее время мужчина задержан. Решается вопрос об избрании в...
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|Экономика
|29.11.2017 10:16 (Обновлено: 29.11.2017 10:42)
В преддверии Нового года компания «Концессии водоснабжения» объявляет о старте акции «ДОБРОСОВЕСТНЫЙ ПЛАТЕЛЬЩИК 2017». Среди собственников частных домов, не имеющих задолженностей за воду, «Концессии водоснабжения» разыграют 25 сертификатов на товары для дома на сумму 4000 и 1000 рублей, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу компании. Условия участия в акции: 1.Собственник индивидуального жилого строения (частного дома) является абонентом компании «Концессии водоснабжения». 2.Абонент не имеет задолженностей перед ООО «Концессии водоснабжения» по холодному водоснабжению и водоотведению, включая услуги за ноябрь 2017г. 3.Оплата текущих платежей или задолженностей должна быть произведена в срок до 31 декабря 2017г. включительно. ...
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|Экономика
|29.11.2017 10:09
Установка и оформление главной уличной искусственной новогодней ели в Волгограде может обойтись бюджету города в 600 тысяч рублей. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзакупок, такова начальная цена контракта. При этом сама искусственная ель уже имеется в наличии: исполнителю нужно будет привезти ее со склада и установить вместе со светодиодными конструкциями «Шар» и «Волшебство». Высота ели составляет 18 метров, ее установят на специальном подиуме, а на ветки повесят светодиодные украшения. Так, на елке будут постоянно гореть 750 штук красных светодиодов, а мерцать – 150 светодиодов холодно-белого цвета.
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|Здравоохранение
|29.11.2017 09:14
Случаев заболевания гриппом в Волгоградской области пока не выявлено, но регистрируется рост числа больных ОРВИ. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на данные территориального управления Роспотребнадзора, за прошедшую календарную неделю в регионе число больных ОРВИ выросло на 9%, но заболеваемость населения в целом по области ниже эпидемического порога на 42%. Отмечается, что в Волгоградской области достигнут 40% охват населения профилактическими прививками против гриппа. Всего было привито 1 млн. 37,6 тыс. человек.
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|Происшествия
|29.11.2017 08:48
Около 40 человек сегодня были эвакуированы из дома №38 по ул. Пушкина в Волжском, где около восьми часов утра вспыхнул пожар в одной из комнат. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МЧС по Волгоградской области, в комнате горели вещи. Прибывшие пожарные потушили возгорание в 8-14. При этом двух жильцов дома огнеборцы спасли с помощью лестниц.
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|Происшествия
|28.11.2017 22:02
В Волгограде женщина, похожая на федеральную судью Центрального районного суда, стала участницей крупного ДТП с участием пяти машин. Как стало известно ИА «Высота 102», ДТП случилось сегодня около 16-00 на перекрестке улиц Менделеева и Кубинской. Женщина находилась за рулем «Тойоты Лэнд Крузера» и, по предварительным данным, она стала виновницей дорожно-транспортного происшествия, «собрав» два «ховера», «пятнадцатую» и дэу. Серьезно в ДТП никто не пострадал. Водители машин, очевидцы снимали происходящее на мобильные телефоны и кто-то из них узнал в возможной виновнице ДТП человека, похожего на судью Центрального районного суда Волгограда Мирославу Мизякину. Когда на место ДТП приехали сотрудники дорожной службы, водитель «Тойоты...
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|Экономика
|28.11.2017 20:24
Президент ПАО «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов и губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров подписали сегодня Соглашение о социально-экономическом сотрудничестве на 2018-2022 годы. Как сообщает ИА «Высота 102», документ предусматривает реализацию топливно-энергетических, инфраструктурных проектов на территории региона, а также развитие сотрудничества по направлениям геологоразведки, добычи, переработки углеводородов, выработки и транспортировки тепловой и электроэнергии, выпуска и поставок нефтепромыслового оборудования, продукции машиностроения и судостроения, нефтепродуктов, научно-технического обеспечения новых технологий в ТЭК и других отраслях экономики. Как отметил, отвечая на вопросы журналистов региональных СМИ, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, подписание Соглашения подтверждает намерения обеих сторон предпринимать совместные действия по созданию благоприятных условий...
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|Аналитика
|28.11.2017 20:01
«Высота 102 ТВ»: В Волгограде жители уцелевших подъездов дома с трещинами не дают спасать квартиры соседей
Смотрите сегодня в программе: 11 Суперболельщиков, в том числе из Волгограда, приглашены на финальную жеребьевку ЧМ по футболу FIFA 2018™. Чтобы не переучивать: «Концессии теплоснабжения» и опорный ВУЗ решили погружать студентов в реалии профессии, не дожидаясь выдачи дипломов. Избавление от «шанхая» на проспекте Университетском в Волгограде: некоторые объекты оказались узаконены при странных обстоятельствах. Дом - общий, трещины - чужие: в Волгограде предметом раздора жителей разрушающегося дома на улице Невской стал проект укрепления конструкций при помощи стяжек через квартиры. ...
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|Аналитика
|28.11.2017 17:46 (Обновлено: 28.11.2017 17:47)
В Волгоградской области субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг предоставлены более чем 73 тысячам семей. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Волгоградстат, за январь-сентябрь 2017 года семьи получили около 647,6 миллионов рублей, а среднемесячный размер субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг составил 1126 рублей. Кроме того, за январь-сентябрь 2017 г. льготами по оплате жилого помещения и коммунальных услуг воспользовались 506,4 тыс. человек. На эти цели из бюджетов различных уровней выделено 2179,7 млн. рублей (898,3 – млн. рублей из федерального бюджета, 1281,3 – млн. рублей из средств бюджета Волгоградской области и 0,2 млн. рублей за...
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|Расследования
|28.11.2017 17:00
К трем годам условно приговорил Центральный районный суд Андрея Козловского - экс-начальника колонии №26 строгого режима УФСИН, сообщает корреспондент ИА “Высота 102” из зала суда. Дорожный инцидент произошел 14 февраля прошлого года на пересечении улицы Пражской и проспекта Ленина, где на пешеходном переходе была сбита 80-летняя пенсионерка. На престарелую женщину наехала черная “Toyota Land Cruiser”. Пенсионерка получила травмы головы, грудной клетки и ног. Ее доставили в больницу №25. Но врачам спасти ее не удалось. Пожилая волгоградка умерла через день. Внедорожником управлял Козловский. Но на суде он утверждал, что женщину сбила другая машина. Тем не менее суд признал вину бывшего начальника...
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|Экономика
|28.11.2017 16:50
Филиал профильной кафедры «Энергоснабжение, теплотехника, теплогазоснабжение и вентиляция» Института архитектуры и градостроительства ВолгГТУ создан на базе компании «Концессии теплоснабжения», которая активно инвестирует в модернизацию теплового хозяйства Волгограда. Основная цель сотрудничества с учебным заведением - подготовка и привлечение молодых специалистов, их знакомство с технологическими процессами и оборудованием - не только в теории, но и на практике. О том, как будет выстраиваться учебный процесс, в чем его особенности и каковы перспективы трудоустройства - говорилось на встрече со студентами. Подробности - в видеоматериале ИА «Высота 102».
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|Общество
|28.11.2017 16:08
Уровень заболевания бешенством животных в Волгоградской области вырос на 200% по сравнению с прошлым годом. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на комитет ветеринарии Волгоградской области, ситуацию с этим заболеванием в регионе оценивают как напряженную. "Так как вирус бешенства циркулирует (обитает) и поддерживается в природной среде грызунами, дикими и безнадзорными животными, профилактировать заболевание очень сложно. В текущем году количество грызунов в 3 раза больше по сравнению с предыдущими годами. Этому способствуют высокие урожаи зерновых культур", - сообщает комитет ветеринарии. Так, с начала года в Волгоградской области зарегистрировано 105 случаев заболевания животных бешенством в 101 неблагополучном пункте. Заболевание...
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|Экономика
|28.11.2017 15:54
Сегодня судья Советского районного суда Владимир Лазаренко отменил свое же решение семилетней давности о сохранении здания магазина по проспекту Университетскому, 62а. Как сообщает ИА «Высота 102», в 2010 году фирма «Альбатрос», принадлежавшая депутату гордумы Сергею Шелкунову, «волшебным» образом смогла узаконить строение, площадь которого заметно приросла после проведенной реконструкции. Примечательным в этой истории является то, что администрация Волгограда о судебном деле 2010 года, по которому она проходила ответчиком, узнала совсем недавно: ни извещений о проведении судебных заседаний, ни копии решения суда в мэрию тогда по таинственным причинам не поступило. Более того, Советский районный суд тогда в принципе не имел...
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|Экономика
|28.11.2017 15:12
По данным комитета ЖКХ и ТЭК администрации Волгоградской области более 700 бюджетных учреждений и администраций муниципальных образований региона запланировали переход на цифровой документооборот при расчетах за электроэнергию до конца 2017 года. Это позволит сократить затраты бюджета на отправку, печать, хранение документов, повысит оперативность предоставления информации в различные инстанции, в том числе и при оказании государственных услуг населению. «Концепция перехода на электронный документооборот обозначена Правительством РФ как одна из первоочередных задач при реализации курса на цифровизацию экономики России, – отметил генеральный директор ПАО «Волгоградэнергосбыт» Александр Машенцев. – Отрадно, что опыт нашей компании по переводу клиентов на безбумажные технологии отчетности и информационного...
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|Аналитика
|28.11.2017 14:55 (Обновлено: 28.11.2017 14:56)
В Росстате рассчитали стоимость любимых многими новогодних салатов – «Оливье» и «Сельдь под шубой» для жителей всех регионов. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на исследование, так, в Волгоградской области для приготовления салата «Оливье» в октябре необходимо купить продуктов на 294,05 рубля. При этом стоимость салата по сравнению с октябрем прошлого года увеличилась на 7,22 рубля. Средняя стоимость «Оливье» в России – 311,83 рубля. Больше всех должны потратить денег на приготовление салата жители Чукотки – здесь новогоднее блюдо обойдется в 525,32 рубля, в Москве это тоже оказалось недешевым делом – 411,53 рубля. В Астрахани хозяйкам придется потратить 305,04 рубля,...
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29 ноября 11:01
29 ноября 10:30
В Волгограде на фиктивной уборке завобщежитием и ее дочь заработали четверть миллиона рублей 4
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Расследования
29 ноября 10:30
В Волгограде на фиктивной уборке завобщежитием и ее дочь заработали четверть миллиона рублей 4
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