В Волгограде вынесен приговор по уголовному делу о мошенничестве при устройстве на работу матерью своей дочери. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Ольга Токарева, приговором Центрального районного суда г.Волгограда бывшая заведующая общежитием ГБПОУ СПО «Волгоградский технический колледж» Наталья Тютюнникова признана виновной в мошенничестве в крупном размере (ч. 3 ст. 159 УК РФ) и в служебном подлоге (ч. 1 ст. 292 УК РФ), ее дочь Ксения Самойлова – в мошенничестве в крупном размере (ч. 3 ст. 159 УК РФ). Наталью Тютюнникову суд приговорил к наказанию в виде штрафа в размере 350 тыс. рублей, Ксению Самойлову – в виде штрафа в размере 300 тыс. рублей.

Тютюнникова в марте 2013 года трудоустроила свою дочь Ксению Самойлову на должность дворника общежития, заранее зная, что она фактически соответствующую работу выполнять не будет. При этом для уборки прилегающей к общежитию территории Тютюнникова систематически привлекала студентов, проживающих в общежитии.

Кроме того, с 2013 по 2016 гг заведующая общежитием составляла фиктивные табеля учета рабочего времени, содержащие заведомо ложные сведения о количестве якобы отработанных Самойловой часов в должности дворника. На основании данных табелей за указанный период времени на счет Самойловой в качестве заработной платы было начислено более 250 тыс. рублей. Полученными средствами мать и дочь распорядились по своему усмотрению.

Основанием для возбуждения уголовного дела послужили материалы проверки, проведенной прокуратурой Центрального района г.Волгограда, направленные в следственный орган в порядке ст.37 УПК РФ. Вину в совершенном преступлении подсудимые не признали. Предварительное расследование проводилось региональным СУ СК России. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами.