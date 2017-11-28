Волгоградский музыкальный театр возглавил бывший артист балета





Сегодня коллективу Волгоградского музыкального театра представлен новый директор. Как сообщает ИА «Высота 102», муниципальное учреждение культуры возглавил Дмитрий Полянин, который до последнего временя являлся замдиректора по маркетингу и организации зрителя ГБУК «Царицынская опера». Напомним, 1 ноября прежний руководитель музкомедии Станислав Малых переведен на должность директора Волгоградской областной филармонии.

Дмитрию Полянину 39 лет. В 1998 году закончил Волгоградский филиал Самарской академии культуры и искусств и получил квалификацию хереографа-балетмейстера. С 1995 по 2014 годы являлся артистом балета, балетмейстером-постановщиком Волгоградского музыкального театра. С 2003 по 2017 годы получал дополнительное образование: в 2003 году году стал обладателем диплома менеджера в ВАГС, в 2009 году обучался по направлению менеджмента в ВолГУ, в 2017-ом прошел курсы повышения квалификации в Волгоградском филиале РАНХиГС. Женат, двое детей. Беспартийный.

Фото: facebook.com