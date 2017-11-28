В Волгограде женщина, похожая на федеральную судью Центрального районного суда, стала участницей крупного ДТП с участием пяти машин. Как стало известно ИА «Высота 102», ДТП случилось сегодня около 16-00 на перекрестке улиц Менделеева и Кубинской. Женщина находилась за рулем «Тойоты Лэнд Крузера» и, по предварительным данным, она стала виновницей дорожно-транспортного происшествия, «собрав» два «ховера», «пятнадцатую» и дэу. Серьезно в ДТП никто не пострадал. Водители машин, очевидцы снимали происходящее на мобильные телефоны и кто-то из них узнал в возможной виновнице ДТП человека, похожего на судью Центрального районного суда Волгограда Мирославу Мизякину. Когда на место ДТП приехали сотрудники дорожной службы, водитель «Тойоты Лэнд Крузера» представилась неработающей. При этом очевидцы отметили, что она вела себя неадекватно, и, возможно, находилась в состоянии опьянения. По свидетельству водителей пострадавших машин, женщина уехала с места происшествия на машине «скорой помощи», которая отвезла ее в одну из больниц якобы для оказания медицинской помощи.