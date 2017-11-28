



К трем годам условно приговорил Центральный районный суд Андрея Козловского - экс-начальника колонии №26 строгого режима УФСИН, сообщает корреспондент ИА “Высота 102” из зала суда. Дорожный инцидент произошел 14 февраля прошлого года на пересечении улицы Пражской и проспекта Ленина, где на пешеходном переходе была сбита 80-летняя пенсионерка. На престарелую женщину наехала черная “Toyota Land Cruiser”. Пенсионерка получила травмы головы, грудной клетки и ног. Ее доставили в больницу №25. Но врачам спасти ее не удалось. Пожилая волгоградка умерла через день. Внедорожником управлял Козловский. Но на суде он утверждал, что женщину сбила другая машина. Тем не менее суд признал вину бывшего начальника колонии строгого режима. По решению суда он также не сможет полтора года управлять транспортными средствами. Решение Центрального суда Волгограда не вступило в законную силу.



