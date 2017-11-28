Росстат: Салат «Сельдь под шубой» подешевел для жителей Волгоградской области





В Росстате рассчитали стоимость любимых многими новогодних салатов – «Оливье» и «Сельдь под шубой» для жителей всех регионов. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на исследование, так, в Волгоградской области для приготовления салата «Оливье» в октябре необходимо купить продуктов на 294,05 рубля. При этом стоимость салата по сравнению с октябрем прошлого года увеличилась на 7,22 рубля. Средняя стоимость «Оливье» в России – 311,83 рубля. Больше всех должны потратить денег на приготовление салата жители Чукотки – здесь новогоднее блюдо обойдется в 525,32 рубля, в Москве это тоже оказалось недешевым делом – 411,53 рубля. В Астрахани хозяйкам придется потратить 305,04 рубля, а меньше всех на новогодний салат понесут расходы жители Калмыкии – 229,54 рубля. Что касается салата «Сельдь под шубой», то жителям Волгоградской области надо приготовить 140,44 рубля, чтобы это блюдо появилось на столе. При этом стоимость салата «Сельдь под шубой» в Волгоградской области по сравнению с октябрем прошлого года уменьшилась на 3,40 рубля. В среднем по России на селедку под шубой надо потратить 140,44 рубля, в Москве – 188,53 рубля. А самым дешевым его приготовление окажется для жителей Курской области – 117,57 рубля. Впереди всех планеты снова жителя Чукотки – салатик обойдется им в 362,79 рубля.



