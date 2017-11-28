Бизнесмен из Волгоградской области пустил украденные телефонные столбы на дрова

Сегодня судья Советского районного суда Владимир Лазаренко отменил свое же решение семилетней давности о сохранении здания магазина по проспекту Университетскому, 62а. Как сообщает ИА «Высота 102», в 2010 году фирма «Альбатрос», принадлежавшая депутату гордумы Сергею Шелкунову, «волшебным» образом смогла узаконить строение, площадь которого заметно приросла после проведенной реконструкции. Примечательным в этой истории является то, что администрация Волгограда о судебном деле 2010 года, по которому она проходила ответчиком, узнала совсем недавно: ни извещений о проведении судебных заседаний, ни копии решения суда в мэрию тогда по таинственным причинам не поступило. Более того, Советский районный суд тогда в принципе не имел...