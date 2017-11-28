В Волгограде экс-депутат гордумы больше не «кайфует»





Сегодня судья Советского районного суда Владимир Лазаренко отменил свое же решение семилетней давности о сохранении здания магазина по проспекту Университетскому, 62а. Как сообщает ИА «Высота 102», в 2010 году фирма «Альбатрос», принадлежавшая депутату гордумы Сергею Шелкунову, «волшебным» образом смогла узаконить строение, площадь которого заметно приросла после проведенной реконструкции. Примечательным в этой истории является то, что администрация Волгограда о судебном деле 2010 года, по которому она проходила ответчиком, узнала совсем недавно: ни извещений о проведении судебных заседаний, ни копии решения суда в мэрию тогда по таинственным причинам не поступило. Более того, Советский районный суд тогда в принципе не имел права рассматривать дело, которое, как теперь выяснилось, находилось в подсудности арбитражного суда. Именно по причине неподведомственности дела судья Лазаренко сегодня и отменил решение от 30 сентября 2010 года.





Работы по реконструкции магазина, проведенные и странным образом узаконенные в 2010 году, можно назвать масштабными: размер строения в итоге увеличился на 75 квадратных метров до 400 квадратов за счет монтажа новых наружных капитальных стен. В здании в результате образовались дополнительные помещения, в которых были смонтированы новые сантехприборы. К слову, коллега господина Шелкунова по торговому бизнесу Юрий Бабаян по аналогичной схеме узаконил свой павильон «Сазан Карпыч», известный трагическими событиями 16 мая 2017 года. При незаконных работах по подключению ларька к водопроводу была повреждена газовая труба и в результате прогремел взрыв. Последствия этого страшного ЧП всем известны – был обрушен подъезд жилого четырехэтажного дома №60 по проспекту Университетскому, под завалами которого погибли три человека и больше десятка получили травмы. Около сотни человек в итоге остались без жилья.





Теперь администрация Волгограда намерена добиться сноса магазина экс-депутата, который недавно лишился и рынка, расположенного по-соседству. Торговые павильоны, которые уже полгода стоят на муниципальной территории вне закона, в настоящее время демонтируются.

Сергей Шелкунов являлся депутатом Волгоградской городской думы по Советскому округу с 2008 по 2013 год. В преддверии выборов в новый созыв он участвовал в праймериз «Единой России», по итогам которого, правда, не попал в «команду мечты», то есть в предвыборный список партии. За время своего депутатства запомнился коллегам своим зачастую эксцентричным поведением. Сейчас Сергей Викторович, судя по всему, далек от политики. В бизнесе, судя по последним событиям, тоже не все в порядке. Хотя на страничке Шелкунова в одной из социальных сетей до сих пор закреплена популярная в увеселительных заведениях песня «Кайфуем». «Кайфует» ли до сих пор экс-депутат или готовится к новым судебным тяжбам с мэрией – пока неизвестно.



