







Суперболельщики из 11 городов-организаторов ЧМ-2018 получили право стать почетными зрителями церемонии финальной жеребьевки чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России™, которая состоится 1 декабря в Москве. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на информацию пресс-службы FIFA, почетным зрителем от Волгограда станет 71-летняя Ольга Парамонова. Многим поколениям болельщиков города-героя она известна как легендарный диктор Центрального стадиона, где когда-то блистала волгоградская футбольная команда "Ротор". Сейчас на месте старого стадиона построен новый объект - стадион "Волгоград Арена", где летом 2018 года пройдут несколько матчей мирового турнира. В карточке суперболельщика Ольги Парамоновой указано, что ее любимый клуб - "Ротор", а стаж болельщика составляет полвека. В сообщении FIFA отмечается, что звание суперболельщика жители городов-организаторов заслужили "своей страстью и преданностью футболу". По словам Ольги Парамоновой, в семье футболом увлекается она одна. Ни муж, ни молодые родственники не разделяют ее страсти. Уже много лет она собирает "роторовские" программки, значки и шарфы.

Финальная жеребьевка ЧМ-2018 соберет в Кремлевском дворце несколько тысяч звездных гостей. По традиции это будут делегации 32 команд-участниц турнира, легендарные футболисты прошлого и настоящего, известные артисты, официальные лица. Вместе с ними за церемонией будут следить и 11 почетных зрителей – жителей городов-организаторов ЧМ-2018, которые заслужили звание Суперболельщиков. Самому младшему Суперболельщику, Мише Смолину из Москвы, всего 6 лет. Самый опытный Суперболельщик – 75-летний тромбонист Виктор Паутов из Саранска, на протяжении 20 лет он поддерживает мордовских футболистов игрой на своем духовом инструменте во время матчей.



