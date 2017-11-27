В Волгограде вывозят горящую свалку





Интенсивное тление отходов и задымление прилегающих к ликвидируемой в Кировском районе свалке территорий зафиксировали специалисты управления Росприроднадзора по Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в ведомстве, рейд сотрудники управления провели в связи с жалобами жителей. На момент обследования, помимо тления, проверяющие зафиксировали активное движение грузовых автомобилей, вывозящих отходы. В зоне влияния свалки отобраны пробы атмосферного воздуха, результаты лабораторных исследований ожидаются, пояснили в ведомстве.

Напомним, к ликвидации токсичной свалки в Кировском районе приступили летом этого года. Конкурс на проведение работ стоимостью 813 миллионов рублей выиграло ООО «ЭкоТехСервис». К этой организации у общественников, работающих в сфере экологии, возникало немало вопросов: от получения лицензии на занятие этим видом деятельности до маршрутов вывоза отходов. Между тем, данная свалка долгое время отравляла жизнь волгоградцам в буквальном смысле слова. Когда начинали тлеть загрязненные химическими веществами грунты, неприятный запах ощущался почти по всему городу.



