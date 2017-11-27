Три месяца ареста грозят подростку из Волгограда за намерение поменять дедовские награды на вейп





16-летнему подростку, собиравшемуся обменять награды своего прадеда на электронную сигарету, может грозить до трех месяцев ареста. Об этом ИА “Высота 102” сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области. Недавно подросток из Советского района разместил в интернете объявление об обмене нескольких медалей на курительное устройство. В скором времени на его след вышли правоохранители, которые проводили проверку по этому факту. Выяснилось, что госнаграды достались волгоградцу в наследство от умершего несколько лет назад прадеда. У несостоявшегося вейпера изъяли медали «Жукова», «50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.», «50 лет Вооруженных Сил СССР», «Ветеран Труда», а также книжку «Награжденного орденом Отечественной Войны». Где находится сам орден, пока неизвестно.

Правоохранители напоминают, что торговля госнаградами влечет за собой уголовную ответственность.



