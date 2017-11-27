|Политика
|28.11.2017 12:58
В Волгограде по безработице населения «ударили» трудоустройством депутата директором МУПа
Депутат Волгоградской гордумы от «Единой России» Николай Белоус готовится вступить в обязанности директора муниципального унитарного предприятия. Как сообщили ИА «Высота 102» коллеги народного избранника по думскому цеху, уже в начале следующей недели Белоус должен возглавить МУП «Берегоукрепление». На сайте городской думы о Белоусе сообщается, что с 2010 по 2013 год он руководил фирмой «Югстрой». В сентябре 2013-го, напомним, он стал депутатом по списку партии власти. Имеет ли депутат опыт работы в сфере берегоукрепительных работ – неизвестно, но в случае успешного назначения в МУП ему предстоит руководить вопросами «эксплуатации, содержания и ремонта муниципальных гидротехнических сооружений, а также объектов благоустройства» – таких, к примеру, как Центральная набережная Волгограда.
О народном избраннике известно, что в 2011 году он закончил ВИПиК по специальности «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений». В том же году стал выпускником «Школы региональной элиты» при Волгоградском филиале Российской академии народного хозяйства и государственной службы по направлению «Политические процессы, институты и технологии». В 2000-х года работал начальником отдела сбыта Волгоградского трубного завода, затем электросварщиком, после чего ушел в бизнес.
Практика трудоустройства народных избранников в муниципальные предприятия многим известна. Но не всегда она заканчивается «хеппи эндом» для самих депутатов. Напомним, на минувшей неделе со скандалом покинула должность директора МКУ «Центр бухгалтерского и инженерного обслуживания учреждений в сфере культуры и искусства Волгограда» еще одна представительница фракции «ЕР» в городской думе Ольга Толоконникова. По сведениям информагентства, Толоконникова, с которой судебные приставы не первый год пытаются взыскать 1,7 млн рублей долгов, могла препятствовать принудительному взысканию со своей зарплаты непогашенной задолженности. Ранее становилось известно о трудоустройстве и других нардепов в муниципальные структуры - среди них звучала и фамилия депутата Андрея Таева.
Согласно последним данным Волгоградстата, на начало ноября текущего года из 1,3 млн трудоспособных жителей Волгоградской области работу искали свыше 71 тысячи человек, среди которых чисто теоретически мог быть и депутат Белоус. Поэтому его назначение можно будет смело считать действенной мерой, направленной на снижение уровня безработицы в регионе.
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Длинное пальто, кеды, ослепительная, хотя и немного усталая улыбка, ведь в самолете попыталась хотя бы немного выспаться – вот такой...
|Общество
|28.11.2017 14:14
Стартовавший для спасения дома от «заваливания» капитальный ремонт второго подъезда №2 по улице Невская вызвал конфликт среди жителей. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», наболевшая для многих тема накануне вновь вызвала ожесточенные споры на встрече жильцов с представителями администрации Волгограда. Напомним, в квартирах, расположенных в угловом подъезде, из-за просадки грунта пошли трещины на стенах и перекрытиях. После обследования дома было принято решение о его реконструкции. Казалось бы, более радостной новости для жителей придумать было трудно. Но оказалось, что предстоящий капремонт, который должен восстановить целостность строения, пришелся не по нраву некоторым жителям....
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|Спорт
|28.11.2017 13:59 (Обновлено: 28.11.2017 13:59)
Суперболельщик с полувековым стажем из Волгограда станет почетным зрителем финальной жеребьевки ЧМ-2018
Суперболельщики из 11 городов-организаторов ЧМ-2018 получили право стать почетными зрителями церемонии финальной жеребьевки чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России™, которая состоится 1 декабря в Москве. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на информацию пресс-службы FIFA, почетным зрителем от Волгограда станет 71-летняя Ольга Парамонова. Многим поколениям болельщиков города-героя она известна как легендарный диктор Центрального стадиона, где когда-то блистала волгоградская футбольная команда "Ротор". Сейчас на месте старого стадиона построен новый объект - стадион "Волгоград Арена", где летом 2018 года пройдут несколько матчей мирового турнира. В карточке суперболельщика Ольги Парамоновой указано, что ее любимый клуб -...
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|Спорт
|28.11.2017 13:34 (Обновлено: 28.11.2017 13:50)
Семь игроков команды "Ротор-Волгоград" покинули команду. Как сообщили ИА “Высота 102” в пресс-службе клуба, такое решение главный тренер Сергей Павлов озвучил на собрании команды после матча с "Оренбургом". Отметим, что на встрече с журналистами, которая прошла за полчаса до этого собрания, футбольный наставник говорил об отставке девяти игроков. В итоге из “Ротора-Волгограда” ушли голкипер Валерий Поляков, защитники Сергей Колычев, Андрей Кузнецов, полузащитники Роман Концедалов, Виктор Борзых, Артур Рылов и нападающий Иван Столбовой.
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|Экология
|28.11.2017 12:56 (Обновлено: 28.11.2017 12:58)
Интенсивное тление отходов и задымление прилегающих к ликвидируемой в Кировском районе свалке территорий зафиксировали специалисты управления Росприроднадзора по Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в ведомстве, рейд сотрудники управления провели в связи с жалобами жителей. На момент обследования, помимо тления, проверяющие зафиксировали активное движение грузовых автомобилей, вывозящих отходы. В зоне влияния свалки отобраны пробы атмосферного воздуха, результаты лабораторных исследований ожидаются, пояснили в ведомстве. Напомним, к ликвидации токсичной свалки в Кировском районе приступили летом этого года. Конкурс на проведение работ стоимостью 813 миллионов рублей выиграло ООО «ЭкоТехСервис». К этой организации у общественников, работающих в сфере экологии, возникало немало вопросов: от...
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|Происшествия
|28.11.2017 12:29
16-летнему подростку, собиравшемуся обменять награды своего прадеда на электронную сигарету, может грозить до трех месяцев ареста. Об этом ИА “Высота 102” сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области. Недавно подросток из Советского района разместил в интернете объявление об обмене нескольких медалей на курительное устройство. В скором времени на его след вышли правоохранители, которые проводили проверку по этому факту. Выяснилось, что госнаграды достались волгоградцу в наследство от умершего несколько лет назад прадеда. У несостоявшегося вейпера изъяли медали «Жукова», «50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.», «50 лет Вооруженных Сил СССР», «Ветеран Труда», а также книжку «Награжденного орденом Отечественной...
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|Общество
|28.11.2017 12:17 (Обновлено: 28.11.2017 12:18)
На водоемах Волгоградской области завершается сезон навигации. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по региону, на Волго-Донском судоходном канале и Цимлянском водохранилище она завершилась в понедельник, 27 ноября. На Волгоградском водохранилище навигация закрывается с 30 ноября, а на реке Волга (ниже плотины ГЭС) - с 8 декабря. В этой связи, напоминает МЧС, использование водных объектов для плавания маломерных судов на судоходных водоёмах разрешается с открытия до закрытия навигации. На несудоходных водоемах – после спада паводковых вод до ледостава с введением ограничений в соответствии с Правилами пользования водными объектами для плавания на маломерных плавательных средствах...
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|Культура
|28.11.2017 11:56 (Обновлено: 28.11.2017 11:57)
2 декабря с 9.00 до 16.00 в музее-заповеднике «Старая Сарепта» состоится уникальная выставка собрания монет из фондов музея. Коллекция будет представлена публике впервые и только на один день. Выставка приурочена к ежегодному празднику – Дню банковского работника, сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе музея-заповедника. В 2016 году музею-заповеднику «Старая Сарепта» на постоянное хранение была передана уникальная коллекция нумизматики территориальным отделом города Волгограда управления Минкультуры России по Южному федеральному округу, Северо-Кавказскому федеральному округу и Крымскому федеральному округу. Коллекция содержит 16.529 монет из 120 стран мира разных эпох. Экспозиция особенно интересна тем, что она включает в себя монеты экзотических стран и денежные...
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|Экономика
|28.11.2017 11:51
Комитет транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области заказал работы по содержанию первого пускового комплекса первой очереди мостового перехода через Волгу в 2018-2020 годах. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, на эти мероприятия выделено более 335 миллионов рублей. Исполнитель должен будет содержать в нормальном состоянии и поддерживать технический уровень и эксплуатационное состояние искусственных сооружений, дорог, транспортных развязок, съездов и подходов к ним, электроосвещения для безопасного проезда, а также систем водоотвода и очистки сточных вод, помещения диспетчерских служб и видеонаблюдения. В частности, исполнители будут следить за работой наружных осветительных установок, не допуская наличие перегоревших светильников, вести...
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|Экология
|28.11.2017 11:50 (Обновлено: 28.11.2017 11:52)
Больше десятка административных производств возбуждено в отношении ООО "Росстройинвест" за загрязнение в городе Ленинске почвы и воздуха отходами. Как сообщил ИА "Высота 102" заместитель Волгоградского межрайонного природоохранного прокурора Руслан Гасанов, прокурорская проверка была проведена по многочисленным жалобам жителей города на загрязнение атмосферного воздуха в жилой зоне городского поселения в результате деятельности предприятия, осуществляющего переработку нефтепродуктов и нефтесодержащих отходов. Проверка проводилась с привлечением специалистов и специализированных лабораторий. Выявлены многочисленные нарушения в сфере охраны атмосферного воздуха, сброса отходов на почву, осуществления производственного контроля, промышленной безопасности при эксплуатации технического оборудования. Установлены факты загрязнения земель нефтепродуктами, а также нарушение сроков платы за негативное воздействие...
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|Происшествия
|28.11.2017 10:40
Полицейские пресекли работу борделя в частном секторе Дзержинского района, который работал под видом бани-сауны. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе ГУ МВД России по региону, по подозрению в организации и занятии проституцией оперативники задержали пятерых мужчин в возрасте от 26 лет до 61 года и пятерых женщин в возрасте от 27 до 38 лет, одна из которых является гражданкой Нигерии, приехавшей в Волгоград для обучения. Подозреваемые сознались в содеянном и пояснили, что каждый из них выполнял свои функции: один предоставлял помещение сауны, другой – привозил жриц любви в условное место, другие занимались приглашением клиентов. В отношении мужчин возбуждено уголовное...
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|Культура
|28.11.2017 10:08 (Обновлено: 28.11.2017 10:13)
Заместителем председателя комитета культуры Волгоградской области назначена Оксана Маргиани, сообщает ИА «Высота 102». Сегодня нового заместителя руководителя ведомства представили сотрудникам. Ранее Оксана Маргиани трудилась в должности заместителя директора, начальника службы информационных программ ГТРК «Волгоград-ТРВ», а также имеет опыт руководящей работы в учреждении культуры города Сочи.
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|Происшествия
|28.11.2017 09:42
42-летняя женщина погибла в ДТП в Калаче-на-Дону. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МВД, авария произошла накануне днем на улице Ленина. Водитель грузовика “Volvo” с полуприцепом-рефрижератором поворачивал налево, но не справился с управлением и врезался в автобусную остановку. Женщина, находившаяся внутри, погибла на месте. По данному факту возбуждено уголовное дело, водитель задержан. Следователи будут ходатайствовать о его заключении под стражу.
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|Общество
|28.11.2017 09:30
Прокуратура отстояла право семьи из Светлоярского района, лишившейся жилья в результате пожара, на достойные условия проживания в жилом помещении маневренного фонда. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Ольга Токарева, в феврале 2016 года постановлением администрации Светлоярского муниципального района данная семья была признана нуждающейся в предоставлении жилого помещения по договору социального найма. В мае этого года администрация района предоставила погорельцам жилое помещение маневренного фонда. Однако в квартире отсутствовало хозяйственно-питьевое и горячее водоснабжение, электричество, условия проживания были ненадлежащими, что послужило основанием для обращения пострадавших в прокуратуру района. Проверка показала, что в жилом помещении, предоставленном семье для временного проживания, поставка...
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|Происшествия
|28.11.2017 09:06
Более 14,5 кг черной икры обнаружили сотрудники полиции в автобусе, следующем по маршруту "Астрахань-Москва". Как сообщили ИА "Высота 102" в ГУ МВД России по региону, автобус был остановлен для проверки на посту ДПС в Городищенском районе инспекторами областного отдельного батальона дорожно-патрульной службы. Деликатес был расфасован в пол-литровые пластиковые емкости, упакованные в коробку. В общей сложности инспекторы изъяли 29 банок общей массой более 14,5 килограммов. 40-летний водитель не смог предъявить полицейским документы на перевозимый груз, а также объяснить происхождение и предназначение товара. Владельца груза среди пассажиров также не оказалось. Икра отправлена на экспертизу.
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|Расследования
|27.11.2017 20:08
Любопытное судебное разбирательство инициировала администрация в отношении фирмы бывшего депутата Волгоградской гордумы. Как сообщает ИА «Высота 102», завтра в Советском районном суде назначено рассмотрение заявления мэрии об отмене заочного решения суда от 30 сентября 2010 года о сохранении здания магазина, расположенного на остановке «Колледж нефти и газа» в Советском районе. Сооружение принадлежит ООО «Альбатрос», учредитель которого - Сергей Шелкунов. На момент выигранного судебного дела он являлся полноправным членом представительного собрания города-героя. Советский райсуд в 2010 году заочным решением узаконил реконструкцию здания магазина, в результате которой его полезная площадь увеличилась на целую трехкомнатную квартиру – с 325 квадратных метров...
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В Волгограде по безработице населения «ударили» трудоустройством депутата директором МУПа 5
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В Волгограде по безработице населения «ударили» трудоустройством депутата директором МУПа 5
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