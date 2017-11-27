В Волгограде по безработице населения «ударили» трудоустройством депутата директором МУПа





Депутат Волгоградской гордумы от «Единой России» Николай Белоус готовится вступить в обязанности директора муниципального унитарного предприятия. Как сообщили ИА «Высота 102» коллеги народного избранника по думскому цеху, уже в начале следующей недели Белоус должен возглавить МУП «Берегоукрепление». На сайте городской думы о Белоусе сообщается, что с 2010 по 2013 год он руководил фирмой «Югстрой». В сентябре 2013-го, напомним, он стал депутатом по списку партии власти. Имеет ли депутат опыт работы в сфере берегоукрепительных работ – неизвестно, но в случае успешного назначения в МУП ему предстоит руководить вопросами «эксплуатации, содержания и ремонта муниципальных гидротехнических сооружений, а также объектов благоустройства» – таких, к примеру, как Центральная набережная Волгограда.

О народном избраннике известно, что в 2011 году он закончил ВИПиК по специальности «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений». В том же году стал выпускником «Школы региональной элиты» при Волгоградском филиале Российской академии народного хозяйства и государственной службы по направлению «Политические процессы, институты и технологии». В 2000-х года работал начальником отдела сбыта Волгоградского трубного завода, затем электросварщиком, после чего ушел в бизнес.

Практика трудоустройства народных избранников в муниципальные предприятия многим известна. Но не всегда она заканчивается «хеппи эндом» для самих депутатов. Напомним, на минувшей неделе со скандалом покинула должность директора МКУ «Центр бухгалтерского и инженерного обслуживания учреждений в сфере культуры и искусства Волгограда» еще одна представительница фракции «ЕР» в городской думе Ольга Толоконникова. По сведениям информагентства, Толоконникова, с которой судебные приставы не первый год пытаются взыскать 1,7 млн рублей долгов, могла препятствовать принудительному взысканию со своей зарплаты непогашенной задолженности. Ранее становилось известно о трудоустройстве и других нардепов в муниципальные структуры - среди них звучала и фамилия депутата Андрея Таева.

Согласно последним данным Волгоградстата, на начало ноября текущего года из 1,3 млн трудоспособных жителей Волгоградской области работу искали свыше 71 тысячи человек, среди которых чисто теоретически мог быть и депутат Белоус. Поэтому его назначение можно будет смело считать действенной мерой, направленной на снижение уровня безработицы в регионе.



