Полицейские пресекли работу борделя в частном секторе Дзержинского района, который работал под видом бани-сауны. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе ГУ МВД России по региону, по подозрению в организации и занятии проституцией оперативники задержали пятерых мужчин в возрасте от 26 лет до 61 года и пятерых женщин в возрасте от 27 до 38 лет, одна из которых является гражданкой Нигерии, приехавшей в Волгоград для обучения. Подозреваемые сознались в содеянном и пояснили, что каждый из них выполнял свои функции: один предоставлял помещение сауны, другой – привозил жриц любви в условное место, другие занимались приглашением клиентов. В отношении мужчин возбуждено уголовное...

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