Больше десятка административных производств возбуждено в отношении ООО "Росстройинвест" за загрязнение в городе Ленинске почвы и воздуха отходами. Как сообщил ИА "Высота 102" заместитель Волгоградского межрайонного природоохранного прокурора Руслан Гасанов, прокурорская проверка была проведена по многочисленным жалобам жителей города на загрязнение атмосферного воздуха в жилой зоне городского поселения в результате деятельности предприятия, осуществляющего переработку нефтепродуктов и нефтесодержащих отходов. Проверка проводилась с привлечением специалистов и специализированных лабораторий. Выявлены многочисленные нарушения в сфере охраны атмосферного воздуха, сброса отходов на почву, осуществления производственного контроля, промышленной безопасности при эксплуатации технического оборудования. Установлены факты загрязнения земель нефтепродуктами, а также нарушение сроков платы за негативное воздействие на окружающую среду. Составлено 12 административных производств за нарушение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами. Материалы направлены в контролирующие органы и суд для принятия решений, в том числе о приостановлении деятельности предприятия. Предприятию указано на недопустимость превышений предельно допустимых концентраций (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферу жилой зоны города Ленинска. Руководителю предприятия объявлено предостережение о недопустимости нарушения закона.



