42-летняя женщина погибла в ДТП в Калаче-на-Дону. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МВД, авария произошла накануне днем на улице Ленина. Водитель грузовика “Volvo” с полуприцепом-рефрижератором поворачивал налево, но не справился с управлением и врезался в автобусную остановку. Женщина, находившаяся внутри, погибла на месте. По данному факту возбуждено уголовное дело, водитель задержан.

Следователи будут ходатайствовать о его заключении под стражу.