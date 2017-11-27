Из 123 участников публичных слушаний 105 человек одобрили проект развития территории вблизи конечной станции скоростного трамвая «ВгТЗ». Как сообщили ИА «Высота 102» в мэрии, на этом месте планируется обустройство современного транспортно-пересадочного узла, что предусмотрено генеральным планом Волгограда. Это позволит, заверяют в администрации города, повысить комфорт пассажиров при ожидании общественного транспорта, а также облагородить заброшенную зеленую зону.

Проектом предусмотрено появление на этой территории крытых пешеходных зон и остановок, освещения, а также зала ожидания. Сейчас из благоустройства здесь только разбитый асфальт. К слову, противники данных нововведений заявляли, что следует оставить все как есть и не трогать зеленую зону. Обещания властей посадить новые деревья, положить поливочный водопровод и установить лавочки – видимо, «растопили лед» большинства скептиков.