Напавший на полицейских житель Волгоградской области взят под стражу

21-летний житель Котельниково, накануне напавший на полицейских, взят под стражу. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник руководителя СУ СК по Волгоградской области Наталия Куницкая, такое решение сегодня вечером принял районный суд. Но в связи с состоянием здоровья, (при задержании мужчина получил огнестрельное ранение - прим. ред. ИА "Высота 102"), он будет этапирован в лечебное учреждение закрытого типа в Волгограде.

Напомним, инцидент в райцентре произошел накануне в восемь часов утра на улице Ленина рядом с отделением «Сбербанка». Злоумышленник напал с ножом на двоих сотрудников полиции и ранил обоих. Но был задержан самими пострадавшими.



