



Любопытное судебное разбирательство инициировала администрация в отношении фирмы бывшего депутата Волгоградской гордумы. Как сообщает ИА «Высота 102», завтра в Советском районном суде назначено рассмотрение заявления мэрии об отмене заочного решения суда от 30 сентября 2010 года о сохранении здания магазина, расположенного на остановке «Колледж нефти и газа» в Советском районе. Сооружение принадлежит ООО «Альбатрос», учредитель которого - Сергей Шелкунов. На момент выигранного судебного дела он являлся полноправным членом представительного собрания города-героя.

Советский райсуд в 2010 году заочным решением узаконил реконструкцию здания магазина, в результате которой его полезная площадь увеличилась на целую трехкомнатную квартиру – с 325 квадратных метров до 400. Пикантность этой истории заключается в том, что администрация Волгограда о судебной тяжбе семилетней давности узнала совершенно случайно в текущем году. Рядом с этим магазином и рынком, принадлежащими господину Шелкунову, 16 мая в результате взрыва был разрушен жилой четырехэтажный дом. Причиной страшного происшествия явилось повреждение газовой трубы при незаконном подключении торгового павильона к коммунальным сетям. После трагедии власти Волгограда организовали серию рейдов по выявлению незаконных перепланировок коммерческих помещений. Тогда-то в мэрии и узнали о том, что Советский райсуд в далеком 2010-ом дал добро на качественный прирост бизнеса депутата Шелкунова. В материалах того гражданского дела, правда, юристы мэрии не обнаружили извещения о получении администрацией письма о дате судебного разбирательства. Потерялось по пути, вероятно, и само заочное решение суда. В заявлении мэрии в Советский суд также указано, что тот же самый суд, но семь лет назад нарушил подведомственность рассмотрения дела, которое должно рассматриваться не в гражданском, а арбитражном суде.

Как так могло получиться, что в администрации Волгограда семь лет были не в курсе «законной» реконструкции депутатского магазина – станет известно совсем скоро.

Напомним, рядом с вышеупомянутым зданием магазина с 2006 года располагался и рынок, также принадлежавший теперь уже экс-депутату Шелкунову. В июне этого года договор аренды муниципального земельного участка под торговыми рядами был аннулирован. Фирма «Альбатрос» несколько месяцев всячески затягивала вопрос со сносом старых аляпистых ларьков и павильонов в стиле 90-х. Однако в начале ноября суд поставил в деле точку и понудил коммерсантов освободить территорию. В настоящее время рынок находится в стадии демонтажа. На месте торговых рядов власти планируют разбить парковую зону.



