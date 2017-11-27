









Смотрите сегодня в программе: в списке многочисленных объектов, которые Волгоград должен подготовить к ЧМ-2018, стало на один меньше. Гуляй, молись, лечись: центр Волгограда может прирасти еще одним грандиозным объектом, помимо православного собора с парковой зоной. Не дай себя обмануть: волгоградские участковые проводят инструктаж пенсионеров по защите от мошенников и обманщиков. Да будет свет!: на центральной набережной Волгограда начали закладывать подземную основу будущей энергосистемы.

Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире волгоградского городского канала «МТВ» ежедневно, кроме выходных в 19:00 и 20:10, а также в Камышине на канале «Че» «СТВ-Камышин» в 09:00 и 19.00 в будние дни.



