|Общество
|27.11.2017 18:02
В Волжском бывшие общежития отремонтируют за счет жильцов
В Волжском по утверждённой на 2017-2019 годы программе «Жилищно-коммунальное хозяйство» отремонтируют 11 многоквартирных жилых домов, ранее имевших статус общежитий. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации Волжского, будут проведены работы по приведению в надлежащее техническое состояние умывальных комнат и торцевых частей фасадов зданий. Отремонтируют жилые дома по адресам: ул. Пушкина, 34, 36, 38, 40, 42; ул. Свердлова, 4; ул. Машиностроителей; 19, ул. Королёва, 4; пр-т Ленина, 76; ул. Молодёжная, 46; ул. Карбышева, 54а. В доме №36 по ул. Пушкина уже выполняются ремонтно-восстановительные работы, срок окончания которых – 30 ноября 2017 года. В ходе ремонта здесь завершат устройство гидроизоляции и замену системы водоотведения в умывальных комнатах. Также выполнят ремонт кирпичной кладки торцевых стен в местах ее разрушения. На сегодняшний день выполнен демонтаж несанкционированных инженерных коммуникаций и проводится работа по усилению несущих конструкций дома.
Напомним, всего в Волжском 42 МКД, которые имели статус общежитий. По предварительному анализу 26% жилых домов данной категории требуют проведения ремонтно-восстановительных работ общего имущества. Дома будут отремонтированы за счет средств городского бюджета с последующим возмещением понесенных затрат собственниками помещений общежития, где выполнены ремонтно-восстановительные работы. В мэрии подчеркнули, что дефекты зданий образовались в результате систематического воздействия воды и пара в умывальных комнатах, в которых нарушались правила эксплуатации помещений. Эти обстоятельства, по мнению чиновников, и привели к разрушению несущих элементов зданий.
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Автор песни «Дядя Вова», клип на которую вызвал широкий общественный резонанс, дал ИА «Высоте 102» эксклюзивное интервью. Вячеслав Антонов...
|Расследования
|27.11.2017 19:36
21-летний житель Котельниково накануне напавший на полицейских взят под стражу. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник руководителя СУ СК по Волгоградской области Наталия Куницкая, такое решение сегодня вечером принял районный суд. Но в связи с состоянием здоровья, при задержании мужчина получил огнестрельное ранение, он будет этапирован в лечебное учреждение закрытого типа в Волгограде. Напомним, инцидент в райцентре произошел накануне в восемь часов утра на улице Ленина рядом с отделением «Сбербанка». Злоумышленник напал с ножом на двоих сотрудников полиции и ранил обоих. Но был задержан самими пострадавшими.
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|Экономика
|27.11.2017 17:52
Олег Савченко включен в состав экспертного совета по реализации Национальной технологической инициативы (НТИ) при комитете Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству. Как сообщил ИА «Высота 102» волгоградский промышленник, участие в первом заседании совета принял руководитель фракции «Единая Россия» в парламенте Сергей Неверов. Он напомнил участникам встречи о том, что Национальная технологическая инициатива обозначена президентом России Владимиром Путиным в декабре 2014 года в послании к Федеральному собранию в качестве одного из основных приоритетов государственной политики на долгосрочную перспективу. В обсуждении путей реализации НТИ, качественном обновлении...
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|Общество
|27.11.2017 17:49
Вызовом полиции в офис ООО "ТЭК" на улице Меньжинского, 25А в Тракторозаводском районе завершился сегодня диалог жильцов с сотрудниками этой управляющей компании. Как сообщила ИА "Высота 102" жительница района Светлана Моисейчева, начальник производственно-технического отдела УК несколько раз ударила ее по голове, а затем "схватила за волосы и протащила от середины комнаты до двери". Женщина утверждает, что таким образом начальница отреагировала на просьбу выдать акт о затоплении квартиры. Моисейчева является законной наследницей жилья, а в ООО "ТЭК" она пришла вместе с собственником квартиры Юлией Яцухно. Слесари зафиксировали протечку 19 октября. С этого времени, по словам женщин, они...
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|Общество
|27.11.2017 16:59 (Обновлено: 27.11.2017 17:02)
В Центральном районном суде Волгограда состоится первое заседание по иску Волгоградской ассоциации незрячих специалистов «Надежда» к администрации Волгограда о принуждении последней организовать наземные пешеходные переходы проезжей части дороги по ул. Рабоче-Крестьянская у Ворошиловского торгового центра и ТЮЗа. Как сообщили ИА «Высота 102» в организации, в прошлом году на основании проекта организации дорожного движения, утверждённого департаментом городского хозяйства за № 384-р от 8 июня 2016 года администрацией Волгограда, на перекрёстках ул. Рабоче-Крестьянская и ул. Иркутская, ул. Рабоче-Крестьянская и ул. Профсоюзная были закрыты наземные пешеходные переходы. В качестве альтернативного варианта перехода улицы Рабоче-Крестьянской чиновниками были предложены только подземные пешеходные переходы...
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|Общество
|27.11.2017 16:17
Процесс реорганизации муниципальных учреждений Волжского продолжился присоединением двух учреждений, работающих в сфере молодежной политики. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на постановлении главы администрации городского округа город Волжский, власти намерены объединить МУ «Комплексный молодежный центр «Юность Волжского» и МУ «Социальный молодежный комплекс «Свет». О возможном высвобождении работников учреждений будет проинформирован центр занятости, а вместо двух директоров останется один. Процесс реорганизации муниципальных учреждений стал продолжением политики городских властей по оптимизации расходов на функционирование этих учреждений. Ранее аналогичные мероприятия были проведены в сфере культуры, образования.
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|Расследования
|27.11.2017 15:42
В Волгограде лжеволонтер прикинулся женщиной, чтобы опустошить банковскую карту жительницы Псковской области
Более 30 тысяч рублей, собранных для лечения больной женщины, похитил безработный житель Тракторозаводского района. Как сообщили ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, в конце 2016 года 68-летняя жительница Псковской области через соцсети собирала деньги на лечение своей подруги. На просьбу о помощи откликнулась другая женщина. Она сообщила, что вместе с добровольцами собрала деньги на лечение и хочет перевести их на электронную карту псковитянки. Но для этого ей нужно знать данные карты, а также ее cvv-код. Ничего не подозревающая женщина передала ей и номер карты и код. Но вместо поступления пожертвования с карты пенсионерки "увели" ее собственные...
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|Экономика
|27.11.2017 15:22
ŠKODA KODIAQ, первый 7-местный внедорожник чешской компании, празднует одну победу за другой – он стал автомобилем 2017 года во многих странах, включая родную Чехию. Почему автомобиль, только выйдя на рынок, уже успел собрать внушительное количество наград и титулов? Какие 24 помощника для водителя смогла внедрить в свой внедорожник чешская компания? Об этих и других неизвестных фактах ŠKODA KODIAQ рассказали читателям ИА «Высота 102» в компании «Волга-Раст-Октава», официальном дилере ŠKODA. 1. ŠKODA KODIAQ получил 29 наград и титулов. Практически сразу после презентации нового автомобиля в ноябре 2016 года британское издание Top Gear присудило...
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|Расследования
|27.11.2017 15:19
В Волгоградской области прокуратура в судебном порядке добилась взыскания ущерба, причиненного учреждению социальной защиты мошенническими действиями бывших бухгалтеров. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Ольга Токарева, ранее Ирина Бобкова и Наталья Рубан, осужденные за хищение денежных средств с лицевого счета Котовского психоневрологического интерната путем перевода на лицевые счета лженаследников умерших пациентов, по решению суда должны возместить материальный ущерб в размере 2,4 миллиона рублей. Однако невозмещенной оставалась более крупная сумма – почти 4,7 миллиона рублей. В целях возмещения ущерба от преступления в полном объеме прокурор Котовского района в интересах Волгоградской области в лице указанного учреждения в суд...
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|Спорт
|27.11.2017 14:49
Стенд Волгограда, как одного из городов - организаторов ЧМ, на финальной жеребьевке чемпионата мира по футболу FIFA 2018 впервые будет посвящен страницам истории, связанным не только со Второй мировой войной, сообщает ИА «Высота 102». Город-герой предстанет как центр Волго-Донского края - многотысячелетнего коридора из Азии в Европу, где переплелись воедино времена и народы. Волгоградские организаторы задумали представить несколько эпох - от сарматской и скифской до казачьей и купеческой. Для презентации в Кремлевском дворце, где 1 декабря пройдет церемония финальной жеребьевки предстоящего чемпионата мира по футболу, собраны знаковые предметы, олицетворяющие богатую историю Царицына - Сталинграда- Волгограда. ...
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|Расследования
|27.11.2017 14:44
Бывший младший инспектор исправительной колонии №9 УФСИН России по Волгоградской области подозревается в получении взятки. Как сообщили ИА «Высота 102» в СУ СК по Волгоградской области, в августе текущего года к подозреваемому обратился один из заключенных с просьбой организовать поставку сотовых телефонов на территорию исправительного учреждения. Осужденный обещал заплатить младшему инспектору по 3 тысячи рублей за каждый аппарат. Получив у жены заключенного 4 сотовых телефона и 12 тысяч рублей во время своего очередного дежурства, сотрудник исправительной колонии беспрепятственно пронес аппараты на режимную территорию. Однако сотрудники службы собственной безопасности ведомства обнаружили запрещенные предметы у осужденных, а расследование этого факта вывело на...
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|Общество
|27.11.2017 14:11
Волгоградская область отмечена как один из самых трезвых регионов России. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные исследования федерального проекта «Трезвая Россия», проведенного совместно с ЦИК «Рейтинг», регион занял девятое по итогам исследования с показателем 84 балла. Самой трезвой названа Чечня – 12 баллов, непьющими посчитали также субъекты с количеством баллов менее 130. Больше всех употребляют горячительного, по версии составителей рейтинга, в Еврейской АО – 315 баллов. Оценка производилась на основе данных степени алкоголизации регионов и связанной с ней социальной напряженностью: числа больных алкоголизмом и алкогольными психозами, смертности от алкогольных отравлений, преступления, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, объемов ...
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|Общество
|27.11.2017 13:44 (Обновлено: 27.11.2017 13:50)
Сегодня в Волгограде состоятся общественные слушания, на которых волгоградцы будут решать вопрос развития территории, прилегающей к конечной станции скоростного трамвая «ВгТЗ». Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на постановление главы администрации города. Данный участок на протяжении нескольких десятилетий не получал должного ухода, из-за чего сегодня находится не в самом лучшем состоянии. На этом месте планируется обустройство современного транспортно-пересадочного узла – это предусмотрено генеральным планом Волгограда. Это позволит обеспечить комфортными условиями пассажиров для ожидания и проезда на транспорте муниципальных и областных маршрутов, возродить заброшенную зеленую зону, заверяют в администрации города. Помимо разворотного кольца маршрута скоростного трамвая СТ-1 в Тракторозаводском...
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|Экономика
|27.11.2017 13:33
АО «КАУСТИК» вошло в тройку победителей конкурса «Экспортёр года 2016», который провели Минпромторг России и государственный институт поддержки несырьевого экспорта – АО «Российский экспортный центр». Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе предприятия, результаты конкурса Российский экспортный центр представил на состоявшемся в Москве пятом Международном экспортном форуме «Сделано в России», который традиционно собирает представителей государственной власти, участников рынка, экспортёров и аналитиков. Основными критериями оценки эффективности экспортных программ отечественных предприятий различных сфер деятельности были: общий объём производства, номенклатура продукции, количество зарубежных покупателей и др. За три года (с 2014-го по 2016-й), благодаря активной внешнеэкономической деятельности волгоградский «КАУСТИК» увеличил количество товаров в...
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|Расследования
|27.11.2017 13:10
На 13 месяцев в колонию строгого режима отправился волгоградец Иван Наливкин, дважды задержанный за пьяную езду. Как сообщила ИА “Высота 102” старший помощник прокурора Волгоградской области Ольга Токарева, такое решение принял Краснооктябрьский районный суд. Еще в августе Наливкина привлекли к административной ответственности за отказ от медосвидетельствования на состояние опьянения. А позже приговорили к году тюрьмы условно и на год запретили садиться за руль. Но всего через три недели 27-летний волгоградец был вновь остановлен за вождение автомобиля в пьяном виде. Суд в своем решении учел и то, что этот гражданин в 2012 году уже был судим за совершение тяжкого преступления. Теперь,...
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|Аналитика
|27.11.2017 13:02
Эксперты финансового университета при правительстве РФ поставили Волгограда в хвост рейтинга качества жизни по результатам исследования, проведенного среди крупных и средних городов России по итогам 2017 года. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на исследование, проведенного в 38 городах, хуже ситуация – только в Махачкале, которая замыкает рейтинг с нулевым количеством баллов. Волгоград – следующий за аутсайдером город со значением интегрального индекса - 29. Наши соседи выглядят получше, так, Астрахань заработала 41 баллов, Саратов – 65, Воронеж – 67. Лидерами рейтинга стала Тюмень (100), Грозный, Санкт-Петербург, Казань и Краснодар. Эксперты оценивали качество жизни по нескольким показателям, в частности, в...
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27 ноября 18:02
В Волжском бывшие общежития отремонтируют за счет жильцов 1
27 ноября 17:52
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