В Волжском бывшие общежития отремонтируют за счет жильцов

В Волжском по утверждённой на 2017-2019 годы программе «Жилищно-коммунальное хозяйство» отремонтируют 11 многоквартирных жилых домов, ранее имевших статус общежитий. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации Волжского, будут проведены работы по приведению в надлежащее техническое состояние умывальных комнат и торцевых частей фасадов зданий. Отремонтируют жилые дома по адресам: ул. Пушкина, 34, 36, 38, 40, 42; ул. Свердлова, 4; ул. Машиностроителей; 19, ул. Королёва, 4; пр-т Ленина, 76; ул. Молодёжная, 46; ул. Карбышева, 54а. В доме №36 по ул. Пушкина уже выполняются ремонтно-восстановительные работы, срок окончания которых – 30 ноября 2017 года. В ходе ремонта здесь завершат устройство гидроизоляции и замену системы водоотведения в умывальных комнатах. Также выполнят ремонт кирпичной кладки торцевых стен в местах ее разрушения. На сегодняшний день выполнен демонтаж несанкционированных инженерных коммуникаций и проводится работа по усилению несущих конструкций дома.

Напомним, всего в Волжском 42 МКД, которые имели статус общежитий. По предварительному анализу 26% жилых домов данной категории требуют проведения ремонтно-восстановительных работ общего имущества. Дома будут отремонтированы за счет средств городского бюджета с последующим возмещением понесенных затрат собственниками помещений общежития, где выполнены ремонтно-восстановительные работы. В мэрии подчеркнули, что дефекты зданий образовались в результате систематического воздействия воды и пара в умывальных комнатах, в которых нарушались правила эксплуатации помещений. Эти обстоятельства, по мнению чиновников, и привели к разрушению несущих элементов зданий.



