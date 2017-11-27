В Волгограде диалог жильцов с сотрудниками УК дошел до рукоприкладства











Вызовом полиции в офис ООО "ТЭК" на улице Меньжинского, 25А в Тракторозаводском районе завершился сегодня диалог жильцов с сотрудниками этой управляющей компании. Как сообщила ИА "Высота 102" жительница района Светлана Моисейчева, начальник производственно-технического отдела УК несколько раз ударила ее по голове, а затем "схватила за волосы и протащила от середины комнаты до двери". Женщина утверждает, что таким образом начальница отреагировала на просьбу выдать акт о затоплении квартиры. Моисейчева является законной наследницей жилья, а в ООО "ТЭК" она пришла вместе с собственником квартиры Юлией Яцухно. Слесари зафиксировали протечку 19 октября. С этого времени, по словам женщин, они пытаются получить в управляющей компании акт о затоплении квартиры, но безуспешно. Очередной визит в УК успехом не увенчался. Моисейчева рассказала, что ее попытка вести аудиозапись разговора на телефон, вызвала у сотрудников управляющей компании раздражение и агрессию, что и привело к рукоприкладству. Женщины были вынуждены вызвать полицию.

Сотрудники производственно-технического отдела ООО "ТЭК" не стали комментировать случившееся съемочной группе "Высоты 102", отметив, что уже дали все пояснения полицейским. Подробности - в материале информагентства.



