Олег Савченко включен в состав экспертного совета по реализации Национальной технологической инициативы (НТИ) при комитете Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству. Как сообщил ИА «Высота 102» волгоградский промышленник, участие в первом заседании совета принял руководитель фракции «Единая Россия» в парламенте Сергей Неверов. Он напомнил участникам встречи о том, что Национальная технологическая инициатива обозначена президентом России Владимиром Путиным в декабре 2014 года в послании к Федеральному собранию в качестве одного из основных приоритетов государственной политики на долгосрочную перспективу.

В обсуждении путей реализации НТИ, качественном обновлении законодательства приняли участие представители Министерства промышленности и торговли, Минкомсвязи и Министерства образования, научного и экспертного сообществ, депутаты Госдумы. Целью совета, как прозвучало на встрече, является ликвидация законодательных барьеров для технологического прорыва России, а также создания инновационных производств.

Олег Савченко, комментируя информагентству итоги первого заседания экспертного совета, отметил, что качественный скачок в сфере технологий сегодня нужен России как воздух. «В индустриальном сегменте нам необходимо конкурировать с ведущими государствами – США, Китаем, европейскими странами. База у нас есть в виде российской оборонной промышленности, есть навыки, есть история вопроса, но нет опыта реализации. Большинство специалистов, которые принимают участие в инновационные разработках, уезжают за границу после вхождения в такие проекты. Есть масса примеров, когда компьютерные техника, игры, технологии изобретены в России, но вывезены на запад», - пояснил эксперт.

В своем выступлении на заседании экспертного совета Олег Савченко акцентировал внимание на том, что Государственной думе, правительству России нужно вырабатывать не запретительные, а стимулирующие меры для развития промышленного, инновационного производства. «Определенные усилия также необходимо приложить для патентной защиты российских разработок, которые достались нам от советских времен», - заключил Олег Савченко. В ближайшее время, по мнению собеседника, экспертный совет представит общественности комплекс законодательных, регламентных мер, которые помогут стимулировать инновационное производство во всех отраслях промышленности и экономики.



