Волгоградские инвалиды в суде добиваются возвращения наземных пешеходных переходов





В Центральном районном суде Волгограда состоится первое заседание по иску Волгоградской ассоциации незрячих специалистов «Надежда» к администрации Волгограда о принуждении последней организовать наземные пешеходные переходы проезжей части дороги по ул. Рабоче-Крестьянская у Ворошиловского торгового центра и ТЮЗа. Как сообщили ИА «Высота 102» в организации, в прошлом году на основании проекта организации дорожного движения, утверждённого департаментом городского хозяйства за № 384-р от 8 июня 2016 года администрацией Волгограда, на перекрёстках ул. Рабоче-Крестьянская и ул. Иркутская, ул. Рабоче-Крестьянская и ул. Профсоюзная были закрыты наземные пешеходные переходы. В качестве альтернативного варианта перехода улицы Рабоче-Крестьянской чиновниками были предложены только подземные пешеходные переходы станций скоростного трамвая «ТЮЗ» и «Профсоюзная».





Однако, по словам менеджера Волгоградской ассоциации незрячих специалистов «Надежда» Евгения Рыбникова Евгения, «подземные переходы не приспособлены для передвижения инвалидов, в том числе по зрению, инвалидов-колясочников, людей с детскими колясками и других маломобильных групп населения, что подтверждается обследованием нашей организации и проверкой прокуратуры Ворошиловского района Волгограда, проведённой летом этого года». В результате инвалиды и другие маломобильные группы населения для перехода улицы «подземкой» пользоваться не могут, а вынуждены двигаться до наземных пешеходных переходов, которые расположены очень далеко друг от друга. Между ближайшими действующими сегодня наземными переходами через Рабоче-Крестьянскую вблизи Ворошиловского торгового цента на ул. Академической и ул. Ким, расстояние 480 метров, а между переходами у ТЮЗа на ул. Баррикадной и ул. Североморцев - 770 метров. В пункте 4.5.2.1 ГОСТ Р 52766-2007 указано, что пешеходные переходы в населённых пунктах должны располагаться каждые 200-300 м. Таким образом, закрыв наземные переходы у ВТЦ и ТЮЗа, горадминистрация нарушает права инвалидов и других маломобильных групп, считают в организации.

Напомним, ранее в администрации Волгограда поясняли, что «зебры» убрали в рамках изменения схемы движения на улице Рабоче-Крестьянской. Реорганизовать схему движения было в связи с пробкой на улице Рабоче-Крестьянской, которая образовалась после открытия тоннеля на Тулака.



