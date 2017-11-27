|Общество
|28.11.2017 08:57
Новый в Волгограде амбулаторный гемодиализный центр открыл свои двери для пациентов
Накануне в Волгограде состоялось знаковое и крайне важное для гемодиализных больных событие – открытие центра «Б.Браун. Авитум». Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», учреждение стало 52-ым в России под управлением компании. В Волгоградской области проживает 260 человек, страдающих хронической почечной недостаточностью, на перитониальном диализе находятся еще 110 больных.
Символический ключ от гемодиализного центра вручен главврачу учреждения Валерию Миронову.
Новое медучреждение появилось в рамках государственно-частного партнерства: инвестором выступила компания, которая специализируется на создании диализных центров, но для пациентов лечение будет бесплатным – за счет фонда ОМС по единому тарифу, который действует и для бюджетных учреждений. Девелоперскую компанию, создавшую новый центр, возглавляет Ренат Акчурин – академик РАН, известный кардиохирург, пациентом которого в свое время являлся первый президент России Борис Ельцин. В строительство центра «Б.Браун» вложено 5 млн евро.
Учреждение располагается в Кировском районе по улице Губкина,13а и рассчитано на 180 пациентов. Но при необходимости общее число принимаемых больных можно быть увеличено до 270 человек.
Особый упор при оснащении центра, по словам Рената Акчурина, был сделан на комфорт пациентов, страдающих почечной недостаточностью, которым предстоит посещать учреждение три раза в неделю в течение многих лет.
В центре – светлые, уютные помещения, удобные кресла и новейшее оборудование. Это и система очистки воды, качество которой имеет первостепенное значение для качественного проведения процедуры, и 30 аппаратов «Искусственная почка», и другая необходимая техника.
Медицинский директор компании «Б.Браун» Валерий Шило рассказал, что в российских диализных центрах компании на сегодняшний день лечение получают около 6 тысяч пациентов. Всего же в стране зарегистрировано 44 тысячи человек, страдающих хронической почечной недостаточностью.
«Почему так много больных? Парадокс заключается в том, что чем дольше живут больные, благодаря успешным медицинским технологиям, тем больше возрастает потребность в диализе почек. Почечную недостаточность можно назвать болезнью пожилых людей. В тех странах, в которых продолжительность жизни высокая, количество больных гемодиализом растет. Мы к такой динамике тоже должны быть готовы», – пояснил Валерий Шило.
Первый подарок новому медучреждению – картина от строительной компании из Кабардино-Балкарии.
Депутат Госдумы от Волгоградской области, кандидат медицинских наук Татьяна Цыбизова во время торжественной церемонии отметила, что появления этого медучреждения особенно ждали волгоградцы из южных районов города, а также селяне, которые ездят на жизненно важные процедуры за 200-250 километров в город Волжский или в Центральный район областного центра.
«Чем ближе эта помощь, тем больше у таких пациентов возможности интегрироваться в общество, быть полноценными членами своих семей, и что немало важно - устроиться на работу», – отметила важность события парламентарий.
Врач-нефролог Марина Стажарова, знающая проблемы диализных больных не понаслышке, считает, что востребованность данного центра в Волгограде будет только возрастать. В 2017 году в регионе, по словам специалиста, открылось 9 амбулаторно-поликлинических участков нефрологов. «Это значит, что выявляемость пациентов с хронической болезнью почек будет повышаться», – прогнозирует врач-нефролог.
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|28.11.2017 09:30 (Обновлено: 28.11.2017 09:32)
Прокуратура отстояла право семьи из Светлоярского района, лишившейся жилья в результате пожара, на достойные условия проживания в жилом помещении маневренного фонда. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Ольга Токарева, в феврале 2016 года постановлением администрации Светлоярского муниципального района данная семья была признана нуждающейся в предоставлении жилого помещения по договору социального найма. В мае этого года администрация района предоставила погорельцам жилое помещение маневренного фонда. Однако в квартире отсутствовало хозяйственно-питьевое и горячее водоснабжение, электричество, условия проживания были ненадлежащими, что послужило основанием для обращения пострадавших в прокуратуру района. Проверка показала, что в жилом помещении, предоставленном семье для временного проживания, поставка...
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|Происшествия
|28.11.2017 09:06
Более 14,5 кг черной икры обнаружили сотрудники полиции в автобусе, следующем по маршруту "Астрахань-Москва". Как сообщили ИА "Высота 102" в ГУ МВД России по региону, автобус был остановлен для проверки на посту ДПС в Городищенском районе инспекторами областного отдельного батальона дорожно-патрульной службы. Деликатес был расфасован в пол-литровые пластиковые емкости, упакованные в коробку. В общей сложности инспекторы изъяли 29 банок общей массой более 14,5 килограммов. 40-летний водитель не смог предъявить полицейским документы на перевозимый груз, а также объяснить происхождение и предназначение товара. Владельца груза среди пассажиров также не оказалось. Икра отправлена на экспертизу.
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|27.11.2017 20:08
Любопытное судебное разбирательство инициировала администрация в отношении фирмы бывшего депутата Волгоградской гордумы. Как сообщает ИА «Высота 102», завтра в Советском районном суде назначено рассмотрение заявления мэрии об отмене заочного решения суда от 30 сентября 2010 года о сохранении здания магазина, расположенного на остановке «Колледж нефти и газа» в Советском районе. Сооружение принадлежит ООО «Альбатрос», учредитель которого - Сергей Шелкунов. На момент выигранного судебного дела он являлся полноправным членом представительного собрания города-героя. Советский райсуд в 2010 году заочным решением узаконил реконструкцию здания магазина, в результате которой его полезная площадь увеличилась на целую трехкомнатную квартиру – с 325 квадратных метров...
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|Аналитика
|27.11.2017 20:01
Смотрите сегодня в программе: в списке многочисленных объектов, которые Волгоград должен подготовить к ЧМ-2018, стало на один меньше. Гуляй, молись, лечись: центр Волгограда может прирасти еще одним грандиозным объектом, помимо православного собора с парковой зоной. Не дай себя обмануть: волгоградские участковые проводят инструктаж пенсионеров по защите от мошенников и обманщиков. Да будет свет!: на центральной набережной Волгограда начали закладывать подземную основу будущей энергосистемы. Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире волгоградского городского канала «МТВ»...
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|Общество
|27.11.2017 19:55
На севере Волгограда жители одобрили кардинальные изменения пейзажа возле конечной станции скоростного трамвая
Из 123 участников публичных слушаний 105 человек одобрили проект развития территории вблизи конечной станции скоростного трамвая «ВгТЗ». Как сообщили ИА «Высота 102» в мэрии, на этом месте планируется обустройство современного транспортно-пересадочного узла, что предусмотрено генеральным планом Волгограда. Это позволит, заверяют в администрации города, повысить комфорт пассажиров при ожидании общественного транспорта, а также облагородить заброшенную зеленую зону. Проектом предусмотрено появление на этой территории крытых пешеходных зон и остановок, освещения, а также зала ожидания. Сейчас из благоустройства здесь только разбитый асфальт. К слову, противники данных нововведений заявляли, что следует оставить все как есть и не трогать зеленую зону. Обещания властей посадить новые...
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|Общество
|27.11.2017 18:02
В Волжском по утверждённой на 2017-2019 годы программе «Жилищно-коммунальное хозяйство» отремонтируют 11 многоквартирных жилых домов, ранее имевших статус общежитий. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации Волжского, будут проведены работы по приведению в надлежащее техническое состояние умывальных комнат и торцевых частей фасадов зданий. Отремонтируют жилые дома по адресам: ул. Пушкина, 34, 36, 38, 40, 42; ул. Свердлова, 4; ул. Машиностроителей; 19, ул. Королёва, 4; пр-т Ленина, 76; ул. Молодёжная, 46; ул. Карбышева, 54а. В доме №36 по ул. Пушкина уже выполняются ремонтно-восстановительные работы, срок окончания которых – 30 ноября 2017 года. В ходе ремонта здесь завершат устройство гидроизоляции и...
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|Экономика
|27.11.2017 17:52
Олег Савченко включен в состав экспертного совета по реализации Национальной технологической инициативы (НТИ) при комитете Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству. Как сообщил ИА «Высота 102» волгоградский промышленник, участие в первом заседании совета принял руководитель фракции «Единая Россия» в парламенте Сергей Неверов. Он напомнил участникам встречи о том, что Национальная технологическая инициатива обозначена президентом России Владимиром Путиным в декабре 2014 года в послании к Федеральному собранию в качестве одного из основных приоритетов государственной политики на долгосрочную перспективу. В обсуждении путей...
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|Общество
|27.11.2017 17:49
Вызовом полиции в офис ООО "ТЭК" на улице Меньжинского, 25А в Тракторозаводском районе завершился сегодня диалог жильцов с сотрудниками этой управляющей компании. Как сообщила ИА "Высота 102" жительница района Светлана Моисейчева, начальник производственно-технического отдела УК несколько раз ударила ее по голове, а затем "схватила за волосы и протащила от середины комнаты до двери". Женщина утверждает, что таким образом начальница отреагировала на просьбу выдать акт о затоплении квартиры. Моисейчева является законной наследницей жилья, а в ООО "ТЭК" она пришла вместе с собственником квартиры Юлией Яцухно. Слесари зафиксировали протечку 19 октября. С этого времени, по словам женщин, они...
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|Общество
|27.11.2017 16:59
В Центральном районном суде Волгограда состоится первое заседание по иску Волгоградской ассоциации незрячих специалистов «Надежда» к администрации Волгограда о принуждении последней организовать наземные пешеходные переходы проезжей части дороги по ул. Рабоче-Крестьянская у Ворошиловского торгового центра и ТЮЗа. Как сообщили ИА «Высота 102» в организации, в прошлом году на основании проекта организации дорожного движения, утверждённого департаментом городского хозяйства за № 384-р от 8 июня 2016 года администрацией Волгограда, на перекрёстках ул. Рабоче-Крестьянская и ул. Иркутская, ул. Рабоче-Крестьянская и ул. Профсоюзная были закрыты наземные пешеходные переходы. В качестве альтернативного варианта перехода улицы Рабоче-Крестьянской чиновниками были предложены только подземные пешеходные переходы...
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|Расследования
|27.11.2017 15:42
В Волгограде лжеволонтер прикинулся женщиной, чтобы опустошить банковскую карту жительницы Псковской области
Более 30 тысяч рублей, собранных для лечения больной женщины, похитил безработный житель Тракторозаводского района. Как сообщили ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, в конце 2016 года 68-летняя жительница Псковской области через соцсети собирала деньги на лечение своей подруги. На просьбу о помощи откликнулась другая женщина. Она сообщила, что вместе с добровольцами собрала деньги на лечение и хочет перевести их на электронную карту псковитянки. Но для этого ей нужно знать данные карты, а также ее cvv-код. Ничего не подозревающая женщина передала ей и номер карты и код. Но вместо поступления пожертвования с карты пенсионерки "увели" ее собственные...
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|Экономика
|27.11.2017 15:22
ŠKODA KODIAQ, первый 7-местный внедорожник чешской компании, празднует одну победу за другой – он стал автомобилем 2017 года во многих странах, включая родную Чехию. Почему автомобиль, только выйдя на рынок, уже успел собрать внушительное количество наград и титулов? Какие 24 помощника для водителя смогла внедрить в свой внедорожник чешская компания? Об этих и других неизвестных фактах ŠKODA KODIAQ рассказали читателям ИА «Высота 102» в компании «Волга-Раст-Октава», официальном дилере ŠKODA. 1. ŠKODA KODIAQ получил 29 наград и титулов. Практически сразу после презентации нового автомобиля в ноябре 2016 года британское издание Top Gear присудило...
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|Расследования
|27.11.2017 15:19
В Волгоградской области прокуратура в судебном порядке добилась взыскания ущерба, причиненного учреждению социальной защиты мошенническими действиями бывших бухгалтеров. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Ольга Токарева, ранее Ирина Бобкова и Наталья Рубан, осужденные за хищение денежных средств с лицевого счета Котовского психоневрологического интерната путем перевода на лицевые счета лженаследников умерших пациентов, по решению суда должны возместить материальный ущерб в размере 2,4 миллиона рублей. Однако невозмещенной оставалась более крупная сумма – почти 4,7 миллиона рублей. В целях возмещения ущерба от преступления в полном объеме прокурор Котовского района в интересах Волгоградской области в лице указанного учреждения в суд...
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|Спорт
|27.11.2017 14:49
Стенд Волгограда, как одного из городов - организаторов ЧМ, на финальной жеребьевке чемпионата мира по футболу FIFA 2018 впервые будет посвящен страницам истории, связанным не только со Второй мировой войной, сообщает ИА «Высота 102». Город-герой предстанет как центр Волго-Донского края - многотысячелетнего коридора из Азии в Европу, где переплелись воедино времена и народы. Волгоградские организаторы задумали представить несколько эпох - от сарматской и скифской до казачьей и купеческой. Для презентации в Кремлевском дворце, где 1 декабря пройдет церемония финальной жеребьевки предстоящего чемпионата мира по футболу, собраны знаковые предметы, олицетворяющие богатую историю Царицына - Сталинграда- Волгограда. ...
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|Расследования
|27.11.2017 14:44
Бывший младший инспектор исправительной колонии №9 УФСИН России по Волгоградской области подозревается в получении взятки. Как сообщили ИА «Высота 102» в СУ СК по Волгоградской области, в августе текущего года к подозреваемому обратился один из заключенных с просьбой организовать поставку сотовых телефонов на территорию исправительного учреждения. Осужденный обещал заплатить младшему инспектору по 3 тысячи рублей за каждый аппарат. Получив у жены заключенного 4 сотовых телефона и 12 тысяч рублей во время своего очередного дежурства, сотрудник исправительной колонии беспрепятственно пронес аппараты на режимную территорию. Однако сотрудники службы собственной безопасности ведомства обнаружили запрещенные предметы у осужденных, а расследование этого факта вывело на...
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|Общество
|27.11.2017 14:11
Волгоградская область отмечена как один из самых трезвых регионов России. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные исследования федерального проекта «Трезвая Россия», проведенного совместно с ЦИК «Рейтинг», регион занял девятое по итогам исследования с показателем 84 балла. Самой трезвой названа Чечня – 12 баллов, непьющими посчитали также субъекты с количеством баллов менее 130. Больше всех употребляют горячительного, по версии составителей рейтинга, в Еврейской АО – 315 баллов. Оценка производилась на основе данных степени алкоголизации регионов и связанной с ней социальной напряженностью: числа больных алкоголизмом и алкогольными психозами, смертности от алкогольных отравлений, преступления, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, объемов ...
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