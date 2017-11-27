







Накануне в Волгограде состоялось знаковое и крайне важное для гемодиализных больных событие – открытие центра «Б.Браун. Авитум». Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», учреждение стало 52-ым в России под управлением компании. В Волгоградской области проживает 260 человек, страдающих хронической почечной недостаточностью, на перитониальном диализе находятся еще 110 больных.









Символический ключ от гемодиализного центра вручен главврачу учреждения Валерию Миронову.





Новое медучреждение появилось в рамках государственно-частного партнерства: инвестором выступила компания, которая специализируется на создании диализных центров, но для пациентов лечение будет бесплатным – за счет фонда ОМС по единому тарифу, который действует и для бюджетных учреждений. Девелоперскую компанию, создавшую новый центр, возглавляет Ренат Акчурин – академик РАН, известный кардиохирург, пациентом которого в свое время являлся первый президент России Борис Ельцин. В строительство центра «Б.Браун» вложено 5 млн евро.

Учреждение располагается в Кировском районе по улице Губкина,13а и рассчитано на 180 пациентов. Но при необходимости общее число принимаемых больных можно быть увеличено до 270 человек.













Особый упор при оснащении центра, по словам Рената Акчурина, был сделан на комфорт пациентов, страдающих почечной недостаточностью, которым предстоит посещать учреждение три раза в неделю в течение многих лет.













В центре – светлые, уютные помещения, удобные кресла и новейшее оборудование. Это и система очистки воды, качество которой имеет первостепенное значение для качественного проведения процедуры, и 30 аппаратов «Искусственная почка», и другая необходимая техника.













Медицинский директор компании «Б.Браун» Валерий Шило рассказал, что в российских диализных центрах компании на сегодняшний день лечение получают около 6 тысяч пациентов. Всего же в стране зарегистрировано 44 тысячи человек, страдающих хронической почечной недостаточностью.

«Почему так много больных? Парадокс заключается в том, что чем дольше живут больные, благодаря успешным медицинским технологиям, тем больше возрастает потребность в диализе почек. Почечную недостаточность можно назвать болезнью пожилых людей. В тех странах, в которых продолжительность жизни высокая, количество больных гемодиализом растет. Мы к такой динамике тоже должны быть готовы», – пояснил Валерий Шило.









Первый подарок новому медучреждению – картина от строительной компании из Кабардино-Балкарии.





Депутат Госдумы от Волгоградской области, кандидат медицинских наук Татьяна Цыбизова во время торжественной церемонии отметила, что появления этого медучреждения особенно ждали волгоградцы из южных районов города, а также селяне, которые ездят на жизненно важные процедуры за 200-250 километров в город Волжский или в Центральный район областного центра.

«Чем ближе эта помощь, тем больше у таких пациентов возможности интегрироваться в общество, быть полноценными членами своих семей, и что немало важно - устроиться на работу», – отметила важность события парламентарий.

Врач-нефролог Марина Стажарова, знающая проблемы диализных больных не понаслышке, считает, что востребованность данного центра в Волгограде будет только возрастать. В 2017 году в регионе, по словам специалиста, открылось 9 амбулаторно-поликлинических участков нефрологов. «Это значит, что выявляемость пациентов с хронической болезнью почек будет повышаться», – прогнозирует врач-нефролог.



