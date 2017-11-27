|Расследования
|27.11.2017 14:44
В Волгограде бывший инспектор ФСИН уволен за незаконную связь
Бывший младший инспектор исправительной колонии №9 УФСИН России по Волгоградской области подозревается в получении взятки. Как сообщили ИА «Высота 102» в СУ СК по Волгоградской области, в августе текущего года к подозреваемому обратился один из заключенных с просьбой организовать поставку сотовых телефонов на территорию исправительного учреждения. Осужденный обещал заплатить младшему инспектору по 3 тысячи рублей за каждый аппарат. Получив у жены заключенного 4 сотовых телефона и 12 тысяч рублей во время своего очередного дежурства, сотрудник исправительной колонии беспрепятственно пронес аппараты на режимную территорию. Однако сотрудники службы собственной безопасности ведомства обнаружили запрещенные предметы у осужденных, а расследование этого факта вывело на след подозреваемого. Сотрудник УФСИН уволен, свою вину он признал.
Сын фронтовика из Азербайджана встретился в Волгограде с русской женщиной, спасшей его отца от смерти в Сталинграде
Программа "Взгляд с Высоты": В Волгограде "зарыли" в песок мечты будущих чемпионов
Автор спетой волгоградскими кадетами песни «Дядя Вова» Вячеслав Антонов: «Я написал о том, что думает народ!"
Они встретились не просто как...
В сегодняшней программе: жители одного из дворов Кировского района Волгограда не дождутся, когда компания-подрядчик выполнит свои обязательства и построит для...
Автор песни «Дядя Вова», клип на которую вызвал широкий общественный резонанс, дал ИА «Высоте 102» эксклюзивное интервью. Вячеслав Антонов...
|Общество
|27.11.2017 16:17
Процесс реорганизации муниципальных учреждений Волжского продолжился присоединением двух учреждений, работающих в сфере молодежной политики. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на постановлении главы администрации городского округа город Волжский, власти намерены объединить МУ «Комплексный молодежный центр «Юность Волжского» и МУ «Социальный молодежный комплекс «Свет». О возможном высвобождении работников учреждений будет проинформирован центр занятости, а вместо двух директоров останется один. Процесс реорганизации муниципальных учреждений стал продолжением политики городских властей по оптимизации расходов на функционирование этих учреждений. Ранее аналогичные мероприятия были проведены в сфере культуры, образования.
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|Расследования
|27.11.2017 15:42
В Волгограде лжеволонтер прикинулся женщиной, чтобы опустошить банковскую карту жительницы Псковской области
Более 30 тысяч рублей, собранных для лечения больной женщины, похитил безработный житель Тракторозаводского района. Как сообщили ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, в конце 2016 года 68-летняя жительница Псковской области через соцсети собирала деньги на лечение своей подруги. На просьбу о помощи откликнулась другая женщина. Она сообщила, что вместе с добровольцами собрала деньги на лечение и хочет перевести их на электронную карту псковитянки. Но для этого ей нужно знать данные карты, а также ее cvv-код. Ничего не подозревающая женщина передала ей и номер карты и код. Но вместо поступления пожертвования с карты пенсионерки "увели" ее собственные...
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|Экономика
|27.11.2017 15:22
ŠKODA KODIAQ, первый 7-местный внедорожник чешской компании, празднует одну победу за другой – он стал автомобилем 2017 года во многих странах, включая родную Чехию. Почему автомобиль, только выйдя на рынок, уже успел собрать внушительное количество наград и титулов? Какие 24 помощника для водителя смогла внедрить в свой внедорожник чешская компания? Об этих и других неизвестных фактах ŠKODA KODIAQ рассказали читателям ИА «Высота 102» в компании «Волга-Раст-Октава», официальном дилере ŠKODA. 1. ŠKODA KODIAQ получил 29 наград и титулов. Практически сразу после презентации нового автомобиля в ноябре 2016 года британское издание Top Gear присудило...
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|Расследования
|27.11.2017 15:19
В Волгоградской области прокуратура в судебном порядке добилась взыскания ущерба, причиненного учреждению социальной защиты мошенническими действиями бывших бухгалтеров. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Ольга Токарева, ранее Ирина Бобкова и Наталья Рубан, осужденные за хищение денежных средств с лицевого счета Котовского психоневрологического интерната путем перевода на лицевые счета лженаследников умерших пациентов, по решению суда должны возместить материальный ущерб в размере 2,4 миллиона рублей. Однако невозмещенной оставалась более крупная сумма – почти 4,7 миллиона рублей. В целях возмещения ущерба от преступления в полном объеме прокурор Котовского района в интересах Волгоградской области в лице указанного учреждения в суд...
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|Спорт
|27.11.2017 14:49
Стенд Волгограда, как одного из городов - организаторов ЧМ, на финальной жеребьевке чемпионата мира по футболу FIFA 2018 впервые будет посвящен страницам истории, связанным не только со Второй мировой войной, сообщает ИА «Высота 102». Город-герой предстанет как центр Волго-Донского края - многотысячелетнего коридора из Азии в Европу, где переплелись воедино времена и народы. Волгоградские организаторы задумали представить несколько эпох - от сарматской и скифской до казачьей и купеческой. Для презентации в Кремлевском дворце, где 1 декабря пройдет церемония финальной жеребьевки предстоящего чемпионата мира по футболу, собраны знаковые предметы, олицетворяющие богатую историю Царицына - Сталинграда- Волгограда. ...
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|Общество
|27.11.2017 14:11
Волгоградская область отмечена как один из самых трезвых регионов России. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные исследования федерального проекта «Трезвая Россия», проведенного совместно с ЦИК «Рейтинг», регион занял девятое по итогам исследования с показателем 84 балла. Самой трезвой названа Чечня – 12 баллов, непьющими посчитали также субъекты с количеством баллов менее 130. Больше всех употребляют горячительного, по версии составителей рейтинга, в Еврейской АО – 315 баллов. Оценка производилась на основе данных степени алкоголизации регионов и связанной с ней социальной напряженностью: числа больных алкоголизмом и алкогольными психозами, смертности от алкогольных отравлений, преступления, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, объемов ...
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|Общество
|27.11.2017 13:44 (Обновлено: 27.11.2017 13:50)
Сегодня в Волгограде состоятся общественные слушания, на которых волгоградцы будут решать вопрос развития территории, прилегающей к конечной станции скоростного трамвая «ВгТЗ». Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на постановление главы администрации города. Данный участок на протяжении нескольких десятилетий не получал должного ухода, из-за чего сегодня находится не в самом лучшем состоянии. На этом месте планируется обустройство современного транспортно-пересадочного узла – это предусмотрено генеральным планом Волгограда. Это позволит обеспечить комфортными условиями пассажиров для ожидания и проезда на транспорте муниципальных и областных маршрутов, возродить заброшенную зеленую зону, заверяют в администрации города. Помимо разворотного кольца маршрута скоростного трамвая СТ-1 в Тракторозаводском...
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|Экономика
|27.11.2017 13:33
АО «КАУСТИК» вошло в тройку победителей конкурса «Экспортёр года 2016», который провели Минпромторг России и государственный институт поддержки несырьевого экспорта – АО «Российский экспортный центр». Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе предприятия, результаты конкурса Российский экспортный центр представил на состоявшемся в Москве пятом Международном экспортном форуме «Сделано в России», который традиционно собирает представителей государственной власти, участников рынка, экспортёров и аналитиков. Основными критериями оценки эффективности экспортных программ отечественных предприятий различных сфер деятельности были: общий объём производства, номенклатура продукции, количество зарубежных покупателей и др. За три года (с 2014-го по 2016-й), благодаря активной внешнеэкономической деятельности волгоградский «КАУСТИК» увеличил количество товаров в...
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|Расследования
|27.11.2017 13:10
На 13 месяцев в колонию строгого режима отправился волгоградец Иван Наливкин, дважды задержанный за пьяную езду. Как сообщила ИА “Высота 102” старший помощник прокурора Волгоградской области Ольга Токарева, такое решение принял Краснооктябрьский районный суд. Еще в августе Наливкина привлекли к административной ответственности за отказ от медосвидетельствования на состояние опьянения. А позже приговорили к году тюрьмы условно и на год запретили садиться за руль. Но всего через три недели 27-летний волгоградец был вновь остановлен за вождение автомобиля в пьяном виде. Суд в своем решении учел и то, что этот гражданин в 2012 году уже был судим за совершение тяжкого преступления. Теперь,...
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|Аналитика
|27.11.2017 13:02
Эксперты финансового университета при правительстве РФ поставили Волгограда в хвост рейтинга качества жизни по результатам исследования, проведенного среди крупных и средних городов России по итогам 2017 года. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на исследование, проведенного в 38 городах, хуже ситуация – только в Махачкале, которая замыкает рейтинг с нулевым количеством баллов. Волгоград – следующий за аутсайдером город со значением интегрального индекса - 29. Наши соседи выглядят получше, так, Астрахань заработала 41 баллов, Саратов – 65, Воронеж – 67. Лидерами рейтинга стала Тюмень (100), Грозный, Санкт-Петербург, Казань и Краснодар. Эксперты оценивали качество жизни по нескольким показателям, в частности, в...
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|Происшествия
|27.11.2017 12:49
Беременная женщина пострадала при столкновении автобуса и маршрутного такси в Кировском районе Волгограда. Как сообщили ИА “Высота 102” очевидцы, ДТП случилось днем на остановке Руднева. Автобус врезался в маршрутку, из которой выходили пассажиры, а та, в свою очередь, столкнулась с впереди стоящим микроавтобусом. Пострадавшая 28-летняя женщина находилась в одной из маршруток. От госпитализации будущая мама отказалась.
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|Общество
|27.11.2017 12:42
Объявление о поиске соинвесторов для строительства многопрофильного медицинского центра появилось в одном из волгоградских глянцевых журналов. Как сообщает ИА «Высота 102», десятиэтажное здание медицинского центра с несколькими десятками отделений по различным направлениям сферы здравоохранения может быть построено на месте стоматологической клиники «Лазурь» - по ул. Коммунистической, 10а. Действующие участники проекта – стоматологическая поликлиника «Лазурь», клиника медицинской стоматологии «Изабелла», диагностический центр KDL. Как следует из объявления, начало строительства запланировано на май 2018 года. Окончание – во втором квартале 2019 года. Суперпроект планируют окупить за пять лет. Корреспондент ИА «Высота 102» позвонил в компанию «Проектстройизыскания», которая выступает проектировщиком проекта, чтобы...
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|Общество
|27.11.2017 12:39
Два дня отведены на проведение публичных слушаний по вопросу установления постоянного публичного сервитута земельного участка площадью почти 4 тысячи кв.м. в Советском районе Волгограда. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на постановление главы администрации Волгограда, волгоградцы должны обсудить возможность для прохода, проезда пассажиров к платформам железнодорожного транспорта в районе ТРЦ «Акварель» в Советском районе. Итоговое собрание по результатам обсуждения вопроса публичных слушаний состоится 26 декабря 2017 г. в 18.00 час. в актовом зале администрации Советского района Волгограда. Ожидается не только участие жителей района, но и правообладателя земельного участка и иных лиц, интересы которых могут быть затронуты в связи с...
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|Расследования
|27.11.2017 12:36
К году лишения свободы в колонии-поселении приговорен житель Николаевского района Волгоградской области, совершивший кражу чугунного забора с территории животноводческого комплекса СП "Солодушинское" ЗАО "Агрофирма Восток". Об этом ИА "Высота 102" сообщает со ссылкой на апелляционное постановление Волгоградского областного суда. По материалам дела, ранее судимый Портнов и его подельник по фамилии Надежденский подъехали на автомобиле ВАЗ-2110 к животноводческому комплексу, проникли на охраняемую территорию, где при помощи кувалды начали разбивать чугунные столбы ограждения и выносить их к машине. Таким образом они похитили 1200 кг чугунных столбов, причинив имущественный вред на 8400 рублей. Николаевский районный суд признал Портнова и Надежденского виновными в тайном...
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|Телеком
|27.11.2017 12:09
Стартовал VII международный конкурс журналистов и блогеров «Вместе в цифровое будущее», организатором которого выступает «Ростелеком». В 2017-2018 годах конкурс пройдет в партнерстве с компанией Nokia. Основной идеей конкурса является привлечение внимания к объективному и качественному освещению деятельности телекоммуникационной отрасли, в том числе к вопросам развития и внедрения инновационных разработок и сервисов, их использования в различных сферах жизни общества. Конкурс проводится для журналистов, штатных и внештатных корреспондентов региональных СМИ, региональных вкладок федеральных СМИ, а также представителей российской блогосферы и социальных медиа. На конкурс принимаются материалы, выпущенные участниками в период с 10 апреля 2017 года по 30 марта 2018 года,...
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В Волгограде бывший инспектор ФСИН уволен за незаконную связь 6
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Расследования
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В Волгограде бывший инспектор ФСИН уволен за незаконную связь 6
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