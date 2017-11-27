Стенд Волгограда, как одного из городов - организаторов ЧМ, на финальной жеребьевке чемпионата мира по футболу FIFA 2018 впервые будет посвящен страницам истории, связанным не только со Второй мировой войной, сообщает ИА «Высота 102». Город-герой предстанет как центр Волго-Донского края - многотысячелетнего коридора из Азии в Европу, где переплелись воедино времена и народы. Волгоградские организаторы задумали представить несколько эпох - от сарматской и скифской до казачьей и купеческой. Для презентации в Кремлевском дворце, где 1 декабря пройдет церемония финальной жеребьевки предстоящего чемпионата мира по футболу, собраны знаковые предметы, олицетворяющие богатую историю Царицына - Сталинграда- Волгограда.













Образцы ремесленного искусства, копии старинных икон, принадлежавших купеческим династиям, предметов быта и ремесел сарматов, скифов, казаков, репродукции живописных работ художника Ильи Машкова - все это должно показать, что история Волгоградской области - это история человеческой цивилизации.













Жеребьевка финальной части Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России пройдет 1 декабря в Москве. Местом церемонии выбран Государственный Кремлевский дворец. По итогам жеребьевки участники - это 32 сборных, узнают своих соперников на групповом этапе.

Чемпионат мира по футболу в России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. В Волгограде матчи группового этапа состоятся 18, 22, 25, 28 июня.