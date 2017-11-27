Волгоградцы решат судьбу транспортно-пересадочного узла





Сегодня в Волгограде состоятся общественные слушания, на которых волгоградцы будут решать вопрос развития территории, прилегающей к конечной станции скоростного трамвая «ВгТЗ». Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на постановление главы администрации города. Данный участок на протяжении нескольких десятилетий не получал должного ухода, из-за чего сегодня находится не в самом лучшем состоянии. На этом месте планируется обустройство современного транспортно-пересадочного узла – это предусмотрено генеральным планом Волгограда. Это позволит обеспечить комфортными условиями пассажиров для ожидания и проезда на транспорте муниципальных и областных маршрутов, возродить заброшенную зеленую зону, заверяют в администрации города.

Помимо разворотного кольца маршрута скоростного трамвая СТ-1 в Тракторозаводском районе неподалеку располагается Тракторная Пассажирская — конечная остановка городских электропоездов. Поблизости находятся конечные остановки дачных и пригородных маршрутов общественного транспорта, в том числе из Волжского, Ерзовки и Дубовки.

Многие волгоградцы и жители области добираются сюда на машинах, которые они оставляют на близлежащей парковке. Чтобы быстро добраться до центра, они пересаживаются на удобный муниципальный транспорт – скоростной трамвай. В роли стихийной зоны ожидания и пересадки на транспорт, как правило, выступает площадь Дзержинского и территория у конечной остановки скоростного трамвая СТ-1.





Последняя после ее открытия в 1984 году пришла в неухоженное состояние, создавая неудобства для волгоградцев – здесь давно уже разбит асфальт – на пешеходных дорожках он не обновлялся десятилетиями, зеленые насаждения не получают должного ухода без поливочного водопровода, отсутствуют остановочные павильоны.

Планы по созданию на этом участке ТПУ позволят осуществить комплексное благоустройство с крытыми пешеходными зонами и остановками, малыми архитектурными формами и освещением. Для удобства и безопасности жителей региона запланировано строительство современного зала ожидания.

Те из образующих разделительную полосу деревьев, которые находятся в удовлетворительном состоянии и не имеют сильных повреждений, будут сохранены, рядом с ними запланирована высадка новых. Также же в рамках обустройства пересадочного узла предусматривается прокладка поливочного водопровода и озеленение территории поблизости от ТПУ, пояснили в администрации.

Между тем, критики данного проекта считают, что строительство транспортно-пересадочного узла окончательно убьет еще оставшуюся в живых зеленую зону в северном районе Волгограда. Кого окажется больше – противников или сторонников – станет ясно сегодня. Публичные слушания пройдут во Дворце культуры Тракторозаводского района Волгограда по адресу: ул. им. Дзержинского, д. 17. Начало в 18-00.



