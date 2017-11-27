Волгоградский «КАУСТИК» - в числе лидеров предприятий несырьевого экспорта из России

АО «КАУСТИК» вошло в тройку победителей конкурса «Экспортёр года 2016», который провели Минпромторг России и государственный институт поддержки несырьевого экспорта – АО «Российский экспортный центр».

Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе предприятия, результаты конкурса Российский экспортный центр представил на состоявшемся в Москве пятом Международном экспортном форуме «Сделано в России», который традиционно собирает представителей государственной власти, участников рынка, экспортёров и аналитиков. Основными критериями оценки эффективности экспортных программ отечественных предприятий различных сфер деятельности были: общий объём производства, номенклатура продукции, количество зарубежных покупателей и др.

За три года (с 2014-го по 2016-й), благодаря активной внешнеэкономической деятельности волгоградский «КАУСТИК» увеличил количество товаров в номенклатуре экспорта с 27 до 29, а общее количество зарубежных покупателей выросло с 84 до 114. Сегодня продукция волгоградского производителя поставляется более чем в 30 стран мира, «КАУСТИК» уже несколько лет подряд лидирует по поставкам твёрдой каустической соды в страны Европейского союза. Доля продукции, отгруженной на экспорт в 2016 году, в общем объёме реализованных товаров составляет около 20%.

Напомним, что АО «КАУСТИК» названо лучшей организацией Волгоградской области в сфере внешнеэкономической деятельности в 2016 году, а также возглавило рейтинг крупнейших предприятий Южного Федерального округа в химической промышленности, составленный аналитическим центром авторитетного делового издания «Эксперт Юг».



