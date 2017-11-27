В Волгограде пьяный водитель-рецидивист отправился в тюрьму

На 13 месяцев в колонию строгого режима отправился волгоградец Иван Наливкин, дважды задержанный за пьяную езду. Как сообщила ИА “Высота 102” старший помощник прокурора Волгоградской области Ольга Токарева, такое решение принял Краснооктябрьский районный суд. Еще в августе Наливкина привлекли к административной ответственности за отказ от медосвидетельствования на состояние опьянения. А позже приговорили к году тюрьмы условно и на год запретили садиться за руль. Но всего через три недели 27-летний волгоградец был вновь остановлен за вождение автомобиля в пьяном виде. Суд в своем решении учел и то, что этот гражданин в 2012 году уже был судим за совершение тяжкого преступления. Теперь, помимо отбытия срока, мужчине запретили садится за руль в течение двух лет.



