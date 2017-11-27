Волгоград – худший город по качеству жизни после Махачкалы

Более 30 тысяч рублей, собранных для лечения больной женщины, похитил безработный житель Тракторозаводского района. Как сообщили ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, в конце 2016 года 68-летняя жительница Псковской области через соцсети собирала деньги на лечение своей подруги. На просьбу о помощи откликнулась другая женщина. Она сообщила, что вместе с добровольцами собрала деньги на лечение и хочет перевести их на электронную карту псковитянки. Но для этого ей нужно знать данные карты, а также ее cvv-код. Ничего не подозревающая женщина передала ей и номер карты и код. Но вместо поступления пожертвования с карты пенсионерки "увели" ее собственные...

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